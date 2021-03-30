近年勤返大陸搵人民幣的譚詠麟（阿倫），今日終於在香港的公開場合現身，提到他日前在微博讚賞姜濤得體回應自己被TVB惡搞，阿倫讚姜濤EQ如自己一樣高：「好少見有後生仔咁識諗，佢EQ拍得住我，哈哈哈！」他又指自己一直有留意姜濤：「我由佢開始訓練，由MIRROR開始，我已經有睇，覺得呢個男仔有少少得意，肥肥哋幾過癮，而家出邊越嚟越好。」

Fans諗埋一邊鬧是非

對於TVB在綜藝節目記招上惡搞姜濤，問到阿倫的看法，他認為這些節目都是笑下、開心下，他說：「我覺得佢（姜濤）唔會擺喺心，fans擺喺心就一定㗎喇！大家唔好諗埋一邊咪得囉！Fans諗埋一邊，我哋都慣咗㗎啦！」

就阿倫對姜濤的「加持」，網民意見不一，阿倫立即指早在2019年中已關閉自己的facebook賬戶：「我唔想睇啫，唔會唔開心，唔係咁多人同你同一個感覺、一樣意見同想法。」另提到有網民擔心姜濤被阿倫「燈死」，他笑說：「唔好儍啦！你睇克勤做得幾好，大器晚成，可能一點就明呢（指姜濤）！其實我都講過G.E.M.（鄧紫棋）同Eason，呢啲又唔見你哋講。」

提及Eason最近惹起代言解約風波，阿倫說：「有風波就一定，如果唔係點叫娛樂圈？娛樂圈一定有風波。咁容易『燈』得死，我『燈』死好多人啦！死唔去嘅！死而不『姜』。」

帶MIRROR過台？「唔關我事」

對於好友曾志偉擔任TVB副總經理，問到他何時亮相無綫？阿倫說：「得㗎喇，佢哋需要我嘅時候就會搵我，我哋通電話通得好密。」問他是否做志偉的智囊團？他謂：「佢問我，我咪提吓囉，我話做返啲節目，一定要做好音樂節目，以前華人社會嘅音樂資訊，係香港出去，希望做好香港樂壇，最好唔好分咩區別，你台我台，最緊要係大家齊心，同一個方向先可以做好音樂。」談到歌手們有合約在先，很難不分你台我台，阿倫續說：「一次半次有乜所謂。」

阿倫日前在微博提議MIRROR經理人「花姐」黃慧君帶MIRROR到TVB上《聲夢》切磋交流，阿倫今日被問到是否真的成事？他即落閘：「唔關我事，我唔識佢哋㗎！即係我咁提啫，既然咁樣，大家不如去交流一下！」

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