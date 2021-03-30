反轉豬肚就係屎、愛的反面就是恨，在感情路遇上渣男，心裏預期放不低，不如直接揭出賤男真面目，不吐不快！昨日麥貝夷忽然在IG動態出post爆出男友「性伴侶的數量多得驚人」，更指昨日是男友生日，出post贈興送「大禮」細數賤男惡行，而恰巧跟她傳拍拖的TVB藝人翟威廉，就是昨日36歲正日生日。

歌手麥貝夷（Karene）昨日凌晨留言轟男友性伴侶的數量驚人，又指自己一直被蒙在鼓裏，更慘遭男友周街唱她死纏爛打、一廂情願，男方的每一句猶如刀刃，「今天才知道你性伴侶的數量多得驚人，然後你對外說的就都是我主動，你完全沒有做任何事情讓我們開始，也從來沒有挽留我，原來疼愛和照顧都是演出來的，還把我當傻瓜一樣告訴別人，只是我主動糾纏你，所以你完全是被動的，也不需要付上任何責任」。

麥貝夷再指對方的愛全是用謊言堆砌出來，「到底你的人生是由多少謊言組成呢？現在知道你髒成這樣，如果以後有機會見面，還可以怎樣面對你？」最後麥貝夷祝對方生日快樂，更表明揮慧劍斬情絲「生生不見了」。

麥貝夷亦在IG留言多謝大家關心，指現時需要時間去沉澱，訊息未能逐一回覆，稱以後會更努力做好自己，從教訓中好好反省，並鼓勵感情上慘遭背叛的網民要堅強，「知道你不孤單，很快就會好的了」。

《蘋果》向麥貝夷緋聞男友翟威廉求證，問及二人曾傳緋聞，恰巧又是他的生日，翟威廉回應：「不是我吧，冇回應！」談及有否慰問麥貝夷，翟威廉說：「沒有囉，我有空就去慰問一下囉。」講到昨日生日如何慶祝，翟威廉再回：「沒有拍啦！我成30幾歲唔使點慶祝啦， 昨日打個籃球運動一下當慶祝。」

問到是否認識麥貝夷男友，他僅說：「no lo！」講到知否麥貝夷男友出軌，翟威廉續道：「No！希望一切冇事囉，我都了解吓先。」

麥貝夷曾與鍾一憲合唱經典歌《勾手指尾》，唱到街知巷聞，麥貝夷2014年曾大方承認與KillerSoap低音結他手陳樂恒拍拖，更一齊拍拖睇首映 ，2019年被《蘋果》爆她跟翟威廉疑拍拖，有段時間見他們經常一起做直播夾Band，不過今日再翻查麥貝夷IG，見她已沒再follow翟威廉的IG。

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