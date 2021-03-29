資深演員廖啟智前晚病逝，終年67歲。遺孀陳敏兒早年經歷喪子之痛，現再要承受丈夫離世，不少人都關心她的情況。陳敏兒昨早約11時，前往清水灣鄉村俱樂部，臉容疲憊憔悴，但問到她的心情時，堅強的她也面帶笑容說：「我OK呀！」智叔好友田雞則透露原定與智叔開拍電影《翻兜人生》，由智叔首次做導演提攜後輩，現今變成遺願。

廖啟智經理人公司前晚發訃聞，宣佈智叔在威爾斯親王醫院病逝，終年67歲。智叔與妻子陳敏兒的孻仔廖文諾不幸於2006年因血癌而離世，為他們一家帶來無比傷痛。陳敏兒現再經歷喪夫之痛，不少圈中好友都關心她情況。昨早約11時許，陳敏兒從寓所駕車外出，她在車內看來雙目無神，臉容憔悴疲倦，她到附近接載女友人後，直駛往清水灣鄉村俱樂部，智叔於2002年在該場地舉行基督教浸禮。

陳敏兒與友人逗留至下午2時多離開，她見記者便不停問：「你哋食飯未呀？等咗咁耐？」被問到會否在此為智叔舉行追思會，她表示：「唔會啦。」接着再催促記者要食飯。問到心情，她面帶笑容說：「我OK呀，多謝大家。」之後陳敏兒直駛到佐敦，下車步入一商業大廈，問到是否辦理與智叔相關事宜，她快答「唔係」便上樓。

智叔與陳敏兒是圈中的模範夫妻，二人1979年於無綫藝員訓練班時邂逅，智叔比陳敏兒大三歲。陳敏兒加入無綫後，很快就成為當家花旦之一，與只做配角的智叔事業成就有差距，不過她從未介意，反而主動提出結婚。二人於1987年結婚，婚後育有三名兒子，幼子廖文諾於2003年、年僅三歲證實患上血癌，陳敏兒更曾患上抑鬱症，幼子2006年離世後，曾責怪丈夫軟弱一蹶不振，但二人還是互相扶持度過低潮，相守42年。

田雞盼5月開拍

智叔生前於浸會大學擔任講師教表演，從影40年的他亦有意做導演。智叔2018年參與「綠燈計劃」，打算自編自導電影《翻兜人生》，並提攜有志加入影圈的年輕人，當時智叔更表示：「我以前好似佢哋（學生）咁有火，對夢想有熱誠，𠵱家係後生畀機會我。」有指智叔去年患癌後，祈盼康復後再進行計劃，更找來田啟文（田雞）做監製，可惜已成遺願。

田雞昨日接受《蘋果》電話訪問，表示一定會繼續完成《翻兜人生》：「佢走前一日仲有覆我，佢噚日走，我咁啱病咗，到我醒返，佢就啱啱離開。我同佢每日都有保持聯絡，不過佢冇同我透露病況，報喜不報憂。」田雞指《翻兜人生》原定去年底開拍：「因為佢病咗，計劃延後，又想搞好啲個劇本。」田雞指已有劇本在手：「原本係智叔啲學生搞，𠵱家加咗有經驗編劇一齊搞，希望5月或6月可以開拍。」他又指智叔一直充滿鬥志，不過早前曾兩度心臟停頓。

發哥勉敏兒堅強

影、視及劇團三棲的智叔在圈中人緣甚廣，離世消息傳出後，多位圈中人都感到不捨，與智叔相識多年的行山友周潤發昨日表示：「永遠的懷念，祝願智哥一路好走。」並希望陳敏兒堅強面對將來。與智叔相識40年的廖安麗前夫釋常霖法師（原名葉青霖）亦在fb撰文緬懷好友，他又提到雖然信仰不同，但會為智叔誦經49天。編劇莊梅岩則憶述2012年於舞台劇《野豬》，見智叔重複背誦其中兩句，便提出為他修改，怎料智叔說：「你這樣寫一定有你的理由，你讓我再試試。」莊梅岩覺得能與智叔如此寬容的演員合作感到十分幸福。

智叔演技被一致公認，原來也曾試鏡失敗，電影《邊緣人》導演章國明昨接受《蘋果》訪問說︰「敏兒話畀我聽原來《邊緣人》嘅試鏡，智叔嚟過見我，我自己都唔記得咗。佢話因為我冇搵到智叔做嗰個角色，智叔有一段時間都唔係太開心。」最後角色落在新人艾迪身上，他憑此片榮登金馬影帝，章國明表示稍後有機會分享智叔面試的經典場面。