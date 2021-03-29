縱橫影視圈多年的智叔，人緣極佳，合作過的導演或演員亦多不勝數，且個個對他的專業態度讚不絕口，昨日不少圈中人都在社交平台公開與智叔的合照傷痛悼念。

郭富城

與智叔合作過《無雙》等電影的郭富城：「非常難過，佢係一個好好嘅演出對手，亦係一個真心熱愛演戲的好演員，非常專業，為人非常君子！」

謝霆鋒

與智叔合拍過《証人》等多部電影的謝霆鋒：「咁多年嚟，同智叔合作過唔少電影作品，喺你身上我學到好多，係一位非常專業認真嘅前輩。希望你一路好走。」

《點五步》演員

胡子彤昨向《蘋果》表示︰「完全接受唔到，冇佢就冇今日嘅我。」林耀聲則說：「你教會我的不是演技，是一個專業演員應有的態度。」岑珈其說︰「佢對人好親切，好肯教人，連我婚禮佢都抽空出席，真係好感謝佢。」

馮德倫

馮德倫貼出與智叔於2000年拍劇集《新鮮人》的合照悼念：「智叔，永遠懷念，一路走好！」太太舒淇也有轉發智叔離世的報道並附上雙手合十的emoji。

鄭敬基

鄭敬基貼出與智叔、張衞健及劉兆銘等在1989年演劇集《我愛俏冤家》的合照：「智叔，你，做到了。緬懷。」他同時引用智叔在訪問自稱「本土派」的言論。

林夏薇

在舞台劇《遍地芳飛》與智叔演父女的林夏薇：「您同我講古仔，帶我入戲，當時的畫面仲歷歷在目⋯⋯多謝你教我好多，多謝你。」

江美儀

不時與智叔行山的江美儀：「有緣認識到你是我的榮幸，遺憾是一直沒有機會同你合作，我會永遠記住你跑得好快但成日都返轉頭等埋我哋。」