香港有機會迎來52年首次停播奧斯卡直播，TVB、ViuTV、NowTV、有線及香港開電視5個電視台皆稱沒有本年度奧斯卡播映權。去年取得獨家播映權的TVB，回覆時無綫電視沒2021年奧斯卡金像獎之播映權，亦決定不繼續商討有關今年播映權，純粹商業考慮。

除了香港人關心有否直播，昨日外媒亦有關注，彭博（Bloomberg）、法新社、《Variety》等都有相關報道，其中彭博報道指，香港最大電視台不播放下月盛典，是中國要求傳媒低調報道奧斯卡後，疑採取「行動」。有香港網民稱TVB失去國際金融中心地位，甚至是X出國際。

今屆奧斯卡疑似觸動大陸神經，包括有以反送中為題材的紀錄片《Do Not Split 不割席》入圍最佳紀錄短片、《浪跡天地》金球導演趙婷曾批評中國充斥謊言，趙婷由「中國驕傲」變辱華導演，卻入圍角逐奧斯卡最佳導演，有傳中宣部已要求大陸媒體低調報道奧斯卡，甚至考慮取消直播。

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