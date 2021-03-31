突然傳出跟華納唱片公司完約的許廷鏗，今日以自由身在跑馬地出席代言食店活動，他承認今次是完約後首次自己傾工作，期待與代言公司一樣有全新里程碑，於不同位置立足。

許廷鏗表示有不同唱片公司主動伸手表示能提出援助及斟洽合作，他坦言不排除再簽唱片公司，承認其中招手對象有舊公司星夢唱片：「係有招過手，我同所有合作過嘅公司保持良好關係，唔排除簽唱片公司嘅可能性，或不同形式合作。」他指傾約最重要的不是價錢問題，而是要跟公司有相同理念。許廷鏗跟兩間舊唱片完約時，都有不歡而散消息傳出，不過他就直言不怕因這些新聞影響形象。

對於有指許廷鏗因私下接工作令華納不滿，他否認：「冇大家想像嘅咁juicy咁多故仔，係合約完咗有新開始，冇不和，我之前自己都解釋過，大家係尊重合作精神嘅。」被指私下接工作，他指不實在的事不回應。上月他出席ViuTV頒獎禮記者會已跟華納歌手沒交流，他解釋當時未完約，故沒刻意透露。

許廷鏗一直有製作團隊，故他亦期待有新發展，問到是否覺得羽翼長成可自立？他說：「都可以話係，而家嘅可能性會更大，同華納合作係令我信心更大。」有傳他到台灣發展，他謂2年前已提過去當地，但因疫情推遲計劃，追問其他計劃時，他則表示容後公佈，或者半年內有新消息。

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