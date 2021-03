來自紐約布魯克林的創意藝術團體MSCHF向來鬼主意多多,前年將一對注滿聖水的Nike Air Max 97s改名為Jesus Shoes,一分鐘內售罄,近日跟饒舌歌手Lil Nas X合作,卻因設計而惹上官司。Lil Nas X早前推出新歌《Montero(Call Me By Your Name)》,為搞噱頭宣佈和MSCHF推出聯乘版黑紅Nike Air Max 97s,名為「Satan Shoes」(撒旦鞋),鞋側位置含有一滴由MSCHF成員提供的人血,限量666對,充滿邪惡氣息,定價1,018美元(約7,940港元),前日開賣,同樣一分鐘內售罄。

不過因設計含人血,在網上引起極大道德爭議,Nike隨即入稟法院,控告MSCHF未經授權便推出「向撒旦致敬」的Nike Air Max 97s,影響品牌形象。事實上不少人的確感到混淆,以為是Nike官方推出的設計,更有人發起#boycott活動抵制品牌,Nike方面表示已將留言cap圖作為證據呈上,同時要求MSCHF對分賺到的收益,至截稿前MSCHF方面未有回應。

