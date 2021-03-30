來自紐約布魯克林的創意藝術團體MSCHF向來鬼主意多多，前年將一對注滿聖水的Nike Air Max 97s改名為Jesus Shoes，一分鐘內售罄，近日跟饒舌歌手Lil Nas X合作，卻因設計而惹上官司。Lil Nas X早前推出新歌《Montero（Call Me By Your Name）》，為搞噱頭宣佈和MSCHF推出聯乘版黑紅Nike Air Max 97s，名為「Satan Shoes」（撒旦鞋），鞋側位置含有一滴由MSCHF成員提供的人血，限量666對，充滿邪惡氣息，定價1,018美元（約7,940港元），前日開賣，同樣一分鐘內售罄。

不過因設計含人血，在網上引起極大道德爭議，Nike隨即入稟法院，控告MSCHF未經授權便推出「向撒旦致敬」的Nike Air Max 97s，影響品牌形象。事實上不少人的確感到混淆，以為是Nike官方推出的設計，更有人發起#boycott活動抵制品牌，Nike方面表示已將留言cap圖作為證據呈上，同時要求MSCHF對分賺到的收益，至截稿前MSCHF方面未有回應。

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