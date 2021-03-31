昨晚播出的《東張西望》，訪問了一位名為Edith嘅女士，指她在2018年喺經紀X推薦下，購買一份儲蓄保險計劃，供款期長達25年，每年保費高達3萬多美元（約23.4萬港元），並指25年後Edith會得到130萬美金（約1,014萬港元）回報。根據該保險經紀所講，到第4年已可「平手」，甚至乎會有錢賺，但Edith及後發現要至少供至第11年才可以「平手」，而她亦不能拿到保證金額。雖然如此，她事後仍繼續供款，目的是「供到25年時，我都係用呢個計算方式，到時賠唔到畀我咪法庭見」。訪問中苦主Edith雖然戴着口罩，但依然被眼利的網民認出她是做過《東張》主持的落選港姐王殷廷。

據報道指，Edith在事發初期曾到保險公司投訴，對方亦承認是保險經紀X出錯，願意全數退回供款，但不獲接受。Edith在訪問中略帶激動的解釋，假如用該筆本金投置物業，相信回報會更大，所以會用25年時間去買對方的回覆。最後《東張》在3月份去信向保險公司查詢，回覆是雙方已達成共識，Edith亦滿意賠償，但雙方要簽保密協議。王殷廷接受《蘋果》詢問是否當事人時，她只回了一個「滴汗」emoji。網民除了認出苦主身份外，更在網上討論事件，有人認為「個經紀照計又點會唔識呢？」、「我覺得保險公司都怕咗佢哋兩公婆，唉，息事寧人」、「保險供25年，完全冇可能第4年就平手，諗都諗到」，有網民覺得事件中有人扮儍想賺到盡，對於苦主Edith的印象，不太正面「我覺得個女事主一啲都唔蠢，仲好辣。要贏到盡，攞晒彩嗰隻」。

現年43歲的王殷廷2000年度參選港姐，獲得健康體態獎，除演出劇集外亦擔任過《東張》主持。2010年升她榮升人妻，跟拍拖三年圈外男友結婚，婚後育有兩名兒子。她離開娛樂圈後開設美甲店，2011年在中環經營醫學美容中心，不時在YouTube分享扮靚心得。

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