黃金配角吳孟達上個月因肝癌病逝，一個月後香港又損失另一位熱愛香港，要留守香港的本土派出色演員廖啟智（智叔），周日晚他因胃癌離世，終年67歲。接連聽到影壇的出色演員相繼離開，真的令人感到沮喪。

其實智叔去年聖誕前因不舒服去做檢查才發現患胃癌末期，作為虔誠基督徒的智叔，面對這個不幸消息，還是很平靜面對，立刻尋求良醫去治療。接受治療的時間，他就沒再跟周潤發等好友去行山，不過他患病的事，他有告訴一班行山之友，所以如發哥、方中信和鮑起靜等，也想介紹醫生給他。

對智叔家人和朋友來說，一切來得太快，實在未能接受他的離開，不過周日晚智叔在家人陪同下安詳離世，他太太陳敏兒真的又冷靜又堅強，主動向智叔的好友發訊息通知。他倆夫妻情深，從1987年結婚後，老婆開始淡出娛樂圈，在家相夫教子，這麼多年來智叔都是零緋聞，形象好正面。1992年我去《籠民》現場探班，開始認識智叔，印象中他說話不多，十分低調，但待人友善有禮貌，每次在拍攝現場見到他，智叔好主動跟傳媒打招呼，但打完招呼很快會閃開，感覺上他很怕被誤會自己想博宣傳，他是一位自尊心強的人。

首奪金像獎男配

記得當年他與喬宏、黃家駒一起演出《籠民》時，他獲提名最佳男配角獎，憑這部片獲男配角獎，但當時我所知，智叔其實對提名男配角有些不開心，首先因片長關係，導演基於商業考慮，不想刪家駒戲份，只好把智叔部份戲份刪除。縱使這樣，論他的戲份也足以提名男主角獎，但電影公司覺得那年有周星馳《審死官》和梁家輝《92黑玫瑰對黑玫瑰》兩大勁敵爭影帝，贏面不大，反而提名男配角勝算較高，所以就放棄提名男主角獎；但對演員來說，影帝和男配角提名當然有所不同，不過最後還是電影公司計算準確，真的為智叔贏得首個香港金像獎男配角獎。

出道40年，出演配角無數，在香港家喻戶曉的智叔在影壇上贏盡口碑，與他合作過的台前幕後均讚他好專業。記得有年我去北京採訪一個電影宣傳活動，智叔有份出席，由於活動提前結束，演員及宣傳團隊都想改航班提前回港，我在機場櫃位見到幾位演員和助理正在查詢可否更改航班，最後僅留下智叔及他的女助理還在等候，後來他的助理告訴智叔：「你坐商務，有位可以上機啦！我經濟冇位，要等下班，你自己先走啦！」智叔不想留下女助理一人在機場苦等幾小時，他說：「唔使啦！得我一個走到，夜麻麻留低你一個人，咪一齊搭下一班機囉！」

痛失愛兒一蹶不振

智叔一向很照顧身邊人，太太陳敏兒曾在訪問講：「這人（智叔）簡直當我是寶貝！」婚後陳敏兒為智叔誕下3個兒子，原本一家五口樂也融融，直至2003年智叔噩夢開始，細仔患上血癌，他為替兒子治病，幾乎用盡所有積蓄，一邊搏命拍戲賺錢，一邊要陪伴細仔，而太太更患上抑鬱症，智叔又要照顧好妻兒，又要送大仔和二仔返學，這段時間，為了家庭，他決定推掉所有工作，跟家人同甘苦，共患難，至2006年細仔不敵病魔離世，對智叔和太太來說是一生無法抹去的傷痛。

陳敏兒性格是很剛強，事事追求完美，對老公要求更高，她患抑鬱症期間，老公是首當其衝承受最大壓力。記得敏兒曾講過，智叔面對喪子之痛一蹶不振，而她當時實在受不了老公的軟弱，甚至看不起他，認為他窩囊。但智叔從無怨恨太太，他明白敏兒是因有情緒病才會這樣，更知道當時敏兒只要一有靜下來的時間，就會萌生輕生念頭，十分危險，所以智叔是盡心呵護照顧太太，又經常陪敏兒去教堂，在神的帶領下，終於脫離抑鬱，開始重新審視人生，對老公她是很愧疚，發現自己一路以來都做錯。

失眠不藥而癒

面對家庭如此多問題，其實智叔壓力很大，經常失眠，直至2018年演出莊文強的《無雙》再遇周潤發，這時候發哥最熱愛行山，當他發現智叔長期失眠，精神不佳，總是悶悶不樂，他們去加拿大拍外景時，他就鼓勵智叔結伴去行山，保證能改善睡眠質素，結果智叔就跟隨發哥大清早6點去跑山。

初期智叔是「包尾大王」，體力不支，但不認輸的智叔，經過幾個月努力，到2019年兩人再合作電影《驕陽歲月》時繼續有去行山，智叔竟然由包尾變超前，總是第一個完成整段路程，連發哥也跑輸給他，失眠不藥而癒，性格變得開朗，在片場經常跟其他人開玩笑。又試過有次在《驕陽歲月》拍攝現場，他見白只在現場睡覺，他會戲弄白只，以智叔以前性格，肯定不會如此調皮，令現場氣氛充滿歡樂。當智叔走出陰霾，人生一切向美好方面前進，去年底卻突然查出患胃癌末期，人生之無常，天意弄人，不是每個人都能牢牢抓緊幸福。

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作者介紹：白露眉，縱橫娛樂圈35年的資深記者，看盡圈中人情冷暖；這年頭，地球病了，娛樂圈轉慢了，白露眉是時候出手了，在《蘋果》分享【非常人•非常事】，跟「蘋民」圍爐取暖。這次會一周寫兩期，每逢周三和周日刊登，不過周日不會開名寫人物，我會以秘聞方式寫娛樂圈的有趣事。

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