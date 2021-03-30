形象予人一種內籢冷艷感覺的內地女星周迅，穿搭也偏好低調，經常以型格的黑與白配搭示人，簡約卻時髦。日前她出席電影《第十一回》的首映禮，以一身全黑造型亮相，oversized西裝外套搭配英倫品牌David Koma的黑色裙裝，裙腳位置飾有多排銀色裝飾，增添既閃亮又前衞的細節，再配搭红唇，一貫的炫酷有型又不失俏麗感。

另一邊廂，珠寶品牌Chaumet於上海舉行的活動，高圓圓以代言人身份亮相，與擔任特別嘉賓的何超蓮不約而同以黑色為造型重點。高圓圓揀穿俄羅斯設計師品牌Rasario的裙裝，一字露肩搭配修身利落的剪裁，即使沒有多餘細節，黑白的強烈撞色，已經令造型搶眼鮮明，再戴上價值超過三百萬元的Chaumet Josephine系列的白金藍寶石鑽石頸鏈，展現出不落俗套的高雅。

超蓮則化身型格小公主。穿上Gauge81的黑色吊帶jumpsuit，貼身闊腳設計，呈現出完美身形比例。超蓮頭戴Chaumet Josephine系列鑽石珍珠頭飾，整體造型既摩登又華麗。

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