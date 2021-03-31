MIRROR演唱會場場火速售罄，一票難求！MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）今日在銅鑼灣出席活動，半百歌迷守候。他與其他成員將於5月舉行《ONE & ALL》演唱會，他透露公司決定加開5月11日最後一場，即是MIRROR屆時連開6場，由於放寬限聚令，入座率可增加至75%，他說：「今次真係最後一次加場喇!而家總共開6場，希望體力可以持續咁多日，因為9成係跳唱歌，驚體能吃力，同埋樣會殘，影響視覺唔好。」

講到之前開賣日子，已有歌迷願出高價買飛，他呼籲歌迷別購黃牛飛：「我哋各自喺社交平台講咗唔好買黃牛，助長炒得越高，怕有啲歌迷經濟唔好睇唔到。」之前有小學、中學同學求飛，Anson Lo也愛莫能助，因為內部認購本身飛量都不多。

Anson Lo與其他成員今日各自有工作，4月初本開始為演唱會正式綵排，之不過商演活動一浪接一浪，被笑指已賺一桶金，Anson Lo謙虛說：「每人嘅一桶金價值唔同，我一萬都算係，啱啱賺到一桶金，媽咪最近鍾意咗一條頸鏈，演唱會後買畀佢，我都想買啲飾物畀自己。」而《ONE & ALL》演唱會新增門票將於明早10點公開發售，相信一眾鏡粉要努力撲飛先得！

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！