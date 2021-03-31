日本組合NMB48前成員山田菜菜，今日在Twitter宣佈引退消息，留言表示：「過了約10年間的開心時間！心中充滿感謝的言語，真的很感謝各位。」28歲的山田菜菜沒有提到退出娛樂圈的原因，只說是要踏進自己的幸福人生，獲廣大網民及fans送上祝福。

山田菜菜原名中山菜菜，在2010年以一期生加入NMB，於2015年畢業，其細佬是尊尼事務所男星中山優馬，胞妹山田壽壽則以NMB五期生身份入行，卻在去年12月退團。

NMB近年出現離隊潮，除昔日主將山本彩、渡邊美優紀早已離隊外，山田菜菜、上西惠、須藤凜凜花、太田夢莉、吉田朱里等也相繼畢業。

新一代成員山本彩加及現役王牌白間美瑠亦在今年相繼退團，年僅20歲、正被受力捧的「NMB最強body」橫野堇，日前爆出一星期內相約兩名尊尼男星開房的報道，醜聞令她形象急跌，令上西怜得以趁勢攝位。19歲的上西怜是前成員上西惠的親妹，她化身兔女郎任雜誌《Flash》的封面女郎，以成熟一面硬銷性感，昨日雜誌上架即被搶購。

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