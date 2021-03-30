新婚的朱慧敏樂得孖心臟科醫生老公陳良貴（Jason）放閃開直播，其舊愛彭懷安（Eddie）去年亦娶了財務策劃師鄭佩儀（Ivy）。Eddie日前就做柴可夫，開車送老婆到銅鑼灣百德新街的超市掃貨，自己就一直在車廂等了逾一小時，其間Eddie在車廂hea着打機解悶。

當日下午1時許，《蘋果》在銅鑼灣發現Eddie將座駕泊在路邊，而該處是禁區位置。Eddie在車廂內未有戴口罩，卻調低車窗，與太太Ivy各自玩手機。大約20分鐘後，戴回口罩的Ivy獨自下車，還拿着一個老麥紙袋，疑似是把吃完外賣的垃圾拿下車拋掉，Ivy之後獨自到附近百貨公司的超巿逛街，她在凍飲架看了一會，又看看凍肉，不過都未有收穫。

Ivy下車後，Eddie一直原車等候，等了超過一小時都冇怨言，等候期間，他更索性調低座椅等老婆。為了消磨時間，Eddie一時打機，一時吸電子煙。當Ivy在超市掃完貨和辦完事後折返上車，最奇怪是Eddie竟未有立即開車離開，兩夫妻又各自玩手機，玩了一會才開車離開。現場所見，Eddie的深色座駕其實頗污糟，車身佈滿灰塵油漬，看似很耐未清洗，似乎泊車錢和洗車錢都唔捨得多花，不過他在禁區位置停泊超過一粒鐘，若然俾人抄牌，隨時偷雞唔到蝕渣米。

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