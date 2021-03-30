現年35歲的麥貝夷2014年跟鍾一憲唱情侶歌《勾手指尾》為人認識，2019年初，她被拍得與無綫藝人翟威廉疑拍拖，兩人更經常一起做直播夾band，不過前晚麥貝夷突然出post大鬧男友「性伴侶的數量多得驚人」，並指此舉乃是生日送「大禮」細數賤男惡行，矛頭直指翟威廉，因前日正好是他36歲生日！

愛的反面就是恨，前日麥貝夷忽然在Ig動態出post爆男友「性伴侶的數量多得驚人」，又數臭男友偷食，直斥他對外講大話及昔日虛情假意︰「對外說就都是我主動，你完全沒有做任何事情讓我們開始，也從來沒有挽留我，原來疼愛和照顧都是演出來的。還把我當儍瓜一樣告訴別人，只是我主動糾纏你，所以你完全是被動的，也不需要負上任何責任。」之後更轉載經典語錄︰「學會把『這種事為甚麼要發生在我身上』替換成『這種事教會我甚麼』。」

撞正翟威廉生日成線索

麥貝夷的留言更寫上「生日快樂 生生不見了」，留言並寫道︰「到底你的人生是由多少謊言組成呢？現在知道你髒成這樣，如果以後有機會見面，還可以怎樣面對你？」表面是祝對方生日快樂，但明顯贈興成份居多，反而表現出一刀兩斷的決心。前日3月29日更湊巧是一直傳與麥貝夷拍拖的翟威廉36歲生日，他前日亦曾於限時動態post出舊照，並寫上︰「生日，老了一歲，我媽send我的。」

麥貝夷之後再留言多謝大家關心，指現時需要一點時間沉澱，稱以後會更努力做好自己，從教訓中好好反省，並鼓勵感情上慘遭背叛的網民要堅強，「知道你不孤單，很快就會好的了」。事後飽受情傷的麥貝夷回覆傳媒時指是遇到壞人的經歷，只是發洩難過的情緒及為自己稍作辯解。不過麥貝夷這個數臭男友的post卻突然刪除了。翟威廉昨日回覆《蘋果》時，問到他是否被指控的男主角時，他回應：「不是我吧，冇回應！」問有否慰問麥貝夷，翟威廉說：「沒有囉，我有空就去慰問一下囉。」問他前日生日如何慶祝，他再回：「我成30幾歲唔使點慶祝啦， 昨日打個籃球運動一下當慶祝。」問他是否認識麥貝夷男友，他僅說：「no la！」講到知否麥貝夷男友出軌，翟威廉續道：「No！希望一切冇事囉，我都了解吓先。」

麥貝夷1月後直播冇影

2017年麥貝夷與KillerSoap低音結他手陳樂恒拍拖，更一齊拍拖睇首映放閃，但翌年女方於社交網宣佈分手，2019年初，麥貝夷被《蘋果》爆她跟翟威廉疑拍拖買外賣。而同年5月麥貝夷在社交網大解放晒裸背相，翟威廉即留言讚：「美背人」。之後兩人經常直播夾band，但查看翟威廉的fb，麥貝夷自1月6日後就沒再現身於翟威廉的直播，麥貝夷自3月初慶祝自己35歲生日給自己唱生日歌後，連月來Ig都以英文留言自我勉勵，包括「準備好人生新一章」，昨日她亦沒再follow翟威廉Ig，連朋友都做不成。

其實1月份翟威廉接受傳媒訪問談到感情生活時，他表示現在要兼顧網台、酒舖及藝人工作，只想拍散拖，他緋聞不多，2010年選港男認識港姐陳庭欣撻着，兩人地下情5年，其間翟威廉曾被拍到約會32D的性感劉晨芝夜蒲蘭桂坊，之後指陳庭欣主動分手，二人再見亦是朋友。