兩度獲得金像獎男配角的資深演員廖啟智在周日（28日）因胃癌離世，終年67歲。智叔與太太陳敏兒在1987年結婚，婚後育有3子，孻仔文諾在2006年因血癌病逝。雖然出身自演藝世家，不過大仔文哲和二仔文信甚少與智叔齊齊出公開活動，選擇低調地生活。今日凌晨，二仔文信在IG限時動態出post，首度開腔感謝外間對爸爸的愛戴：「收到好多窩心嘅message，感謝大家嘅關心同對我爸爸嘅愛戴，放心！我冇事！我會好好休息，慢慢疏理情緒，大家唔使擔心，再次多謝大家嘅愛，我好幸福！」

另一方面，智叔在2014年應製作人蕭潮順的邀請參與南極之旅的拍攝工作，大仔文哲亦有同行，兩父子在遊輪上子彈父唱《海闊天空》的溫馨片段亦曝光。 孻仔文諾在2003年證實患上血癌，當時兩夫婦因要照顧及陪伴文諾進出醫院，同時又要兼顧工作，忽略文哲和文信，結果文哲曾一度對家人抱怨，「有病大晒呀」。身為爸爸的智叔一直為此事耿耿於懷，心裏感內疚，於是智叔向蕭潮順提出希望與文哲同行，藉南極之行修補父子關係。

在片段上見到文哲拎着結他自彈自唱《單車》，智叔則充當攝影師，拎着手耭為兒子拍攝唱歌片段，後來更子彈父唱《海闊天空》，智叔全程笑得燦爛，現場洋溢着溫馨氣氛。在這個三星期的南極之旅中，智叔發現一直認為只是細路哥、一個依賴父母照顧，家務得過且過的文哲，原來已經大個仔，在這個旅程上，文哲主動幫手做幕後工作，搬搬抬抬，打燈拍攝，積極地投入工作，這些是智叔不曾發現的一面，團友對文哲讚不絕口：「你個仔好掂喎！同我哋講嘢，做嘢有紋有路。」

經過今次南極之行，對父子關係有深遠影響，文哲其後隻身到澳洲一邊working holiday、一邊做音樂，清楚自己要走的路，回想當日的片段，文哲表示當時爸爸很開心，是他對爸爸懷念的畫面。

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