西班牙神劇《紙房子》（Money Heist）於串流電視台Netflix上架在各地爆紅，目前正拍攝第5季，韓國方面去年已確定開拍韓版《紙房子》，當時已盛傳經典韓片《原罪犯》的44歲男星劉智泰將會飾演犯罪高手「教授」的一角，而直到今日韓國方面終於傳來好消息，韓版《紙房子》的陣容正式公開，當中劇組更一炮過公開13位演員名單，令劇迷大感驚喜。

《上流》朴明勳有份演

男主角「教授」一角確定由劉智泰飾演，「里斯本」則由美劇《迷》（Lost）的金允珍飾演，她於劇中飾演警察廳危機處理組組長一角，其他有份出演的演員還包括飾演「柏林」的朴海秀、「東京」的全鐘瑞、「丹佛」金智勳、「莫斯科」李原種、「奈洛比」張允柱等。而於揚威國際的韓片《上流寄生族》中飾演管家李姃垠老公的朴明勳，他則飾演被困而成為人質的造幣局局長趙英民一角。

12集Netflix上架

西班牙神劇《紙房子》講述犯罪高手「教授」招攬一班罪犯去打劫西班牙皇家造幣廠及西班牙銀行，還要脅持當中員工客戶做人質，過程中一直與警方鬥智鬥力。而韓版將由曾執導韓劇《Voice》、《Black》、《吹笛子的男人》、《如實陳述》等劇的金弘善導演擔任導演一職，韓版故事背景會設定在韓國發生，預計劇集會以12集播出，並於在Netflix上架。

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