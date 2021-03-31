林利侍母至孝，為照顧83歲確診喉部淋巴癌三期的媽媽，只好跟台灣籍太太Erin分隔兩地，結婚超過年半至今仍未有時間影婚紗相。昨日林利夫婦在網上「互片」，林利承認自己不是好丈夫，留言叫老婆去找更好的生活。雖然林利未必是好丈夫，但一定係孝順仔，皆因從台灣返港照顧患病母親的他，因疫情關係，醫院不准探病，所以接了媽媽回家照顧，最近媽媽身體轉好，兩母子閒來就外出用餐，或在屋苑附近散步曬太陽。

《蘋果》讀者林先生日前透過「爆相爆片」，指當日接近黃昏時間，在美孚附近的商場看見林利，「佢同一個女人，入咗間餐廳食嘢，食咗個幾兩個鐘之後離開。佢哋經過商場，冇買嘢，之後就行去其中一座大廈，估計佢哋住喺嗰度 。」

陪媽媽出街做足保護

讀者林先生所指的女人，其實是林利媽媽，林利陪媽媽到餐廳撐枱腳，還點了媽媽最愛吃的小籠包，用餐後他們即刻戴回口罩，相當警惕，而他們穿過商場時，林利用紙巾推門把，開門時有批人迎面而來，他似是怕媽咪被人推撞到，迅即擋在前面保護。步出商場後，林利又拖住媽咪過馬路，盡顯細心一面，母子二人更手拖手行回寓所，非常溫馨。

林利接受《蘋果》訪問，他表示：「我由媽咪插住喉管接返嚟，我唔畀佢喺醫院住，我同醫院講，我學抽痰、清潔，返屋企照顧佢，因為佢咁大年紀，唔可以做化療，醫生都唔建議，我寧願自己辛苦啲帶佢做電療，起碼佢喺屋企，個人舒服好多，好得好快。我都叫做打咗場仗，但佢未完全打晒，因為佢係淋巴，可能其他地方有機會，所以食住保健品，最重要係有親人喺身邊。」

他指媽媽現時身體狀況良好，「佢而家好好，可以自由出街，月尾覆診，睇喉科發現冇咗腫瘤，所以喉管可以抽咗出嚟，佢喉嚨已經埋咗口，可以自己呼吸、食嘢、講嘢，但身上嘅癌菌未知，仲要等驗身報告，佢會大步𨂾過，有我喺度唔使驚。」

夫妻「互片」後主動大和解

另外，林利為了照顧病母，跟太太分隔兩地，超過5個月沒見面，昨日才表示和太太處於冷戰中，今日他已經主動跪低認錯，大講好話兼示愛冧妻，在社交平台發帖文：「我錯了！在暗潮洶湧中不斷地自救，撐住自己，忽略了胡同裏的我們，忽略了妳，我會很努力的，把胡同整理好，使我們互相燈火通明，再次謝謝妳的包容，辛苦太太。我盡力，我愛妳……」

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