美妝護膚品的世界，已經不再只是講求美容成分及功效，品牌背後的理念及精神才是最重要根本。

【SK-II 】

日本護膚品SK-II過去拍過不少有關女性力量的短片，近日正式宣佈成立第一個電影工作室，取名為「SK-II STUDIO」，第一部電影日前發佈，今年全年更會拍８部電影。電影工作室以傳遞品牌理念#改寫命運 #CHANGEDESTINY為基礎，聚焦現代女性面對的壓力和現實議題，推動改變。

而「SK-II STUDIO」第一部電影《中間泳道》已上映，由日本電影導演是枝裕和執鏡，講述日本游泳選手池江璃花子（Rikako Ikee）改寫命運、逆境中成長的故事。 池江璃花子在2018年被評為最有價值運動員，更是2020東京奧電影以日本女運動員池江璃花子戰勝白友病、重返泳場的勵志真人故事為主。運金牌希望，但她在2019年突然被確診罹患白血病，努力和癌症對抗的她，敢於在鏡頭前脫下假髮，其後 重返賽場，再奪得日本公開賽50米自由泳亞軍，勇敢堅毅的鬥心，令人鼓舞。池江璃花子說:「我過去總是在比賽中拔得頭籌，贏得中間泳道的位置，因此遨游在這條泳道上，就像家一般自在，這就是我的泳道。」 而品牌亦成立#改寫命運基金CHANGEDESTINY FUND，觀看電影一次，品牌就會捐出1美元，以$500,000美元為上限，支持女性追求自己命運，並於日後宣佈受益組織名單。

【 DECORTÉ 】

日本KOSÉ (高絲) 旗下最高檔次的護膚品牌 DECORTÉ ，一直推崇天然植物成分護膚，追求極致，今年更推出全球限量999樽的限定版面霜，定價$37,500！

這樽上萬元的面霜，其實是慶祝品牌誕生50周年特別推出。DECORTÉ去年 12 月誕生 50年，首次與法國百年水晶品牌 BＡCCARAT 跨界合作,，為最頂級的AQ Meliority Intensive Regenerating Multi Cream特製新裝，由設計師 Marcel Wanders設計水晶面霜底座，用上BACCARAT的經典八角形紅色水晶，展現唯美水晶質感。特別版全球限量共999個 ，每一樽都刻有專屬序號。 AQ Meliority系列以天然美容成分為主，以含有活性植物的高濃度萃取液取代水，20 種珍稀成分包括：從世界遺產「屋久島」培育的茶葉、白樺水、蠟梅凝縮萃取物等。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！