由古天樂、楊祐寧、韓庚、張建聲等中港台藝人主演，周顯揚導演的電影《真‧三國無双》將於下月29日在香港上映。本片改編自日本同名電玩遊戲，當中最為電玩迷着迷的連擊（combo）畫面，將會在電影中重現。

導演周顯揚自言是不折不扣的三國迷，早年為拍《真‧三國》拉隊到新西蘭取景，動用過千匹馬及臨時演員，務求重塑瑰麗的戰爭場面。另一方為滿足一班《真‧三國》的電玩迷，遊戲中的連擊及割草式場面，都一一在電影中重現，令觀眾欣電影同時，又有在大銀幕打機的感覺。打到風雲變色處，既有韓庚演的關羽從天而降、揮舞關刀火花四濺場面，又有「雙英戰」、由古天樂演的呂布的經典畫面。

周顯揚今日接受《蘋果》訪問時表示，十分慶幸電影上映前，政府終於放寬入場限制至75%，他說︰「呢個時勢邊度都唔去得，入戲院最好啦！大家戴口罩睇戲，相當安全，而且大家都悶咗好耐。」《真‧三國》故事根據東漢末年董卓入京，挾天子以令諸侯，引來群雄割據的歷史為故事背景。

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