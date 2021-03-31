陳卓賢（Ian）與混血索模女友盧慧敏（Amy）的定情劇《無限斜棟有限公司》今日在九展舉行記者會，合演的黃定謙、太保、吳家麗、葉童、黃光亮、陳桂芬、 蘇麗珊及沈殷怡等都有出席。

自公開戀情後，Ian和Amy首次情侶檔接受訪問，不過Ian表示不覺得是情侶檔，只是拍劇的拍檔，但他覺得劇集帶給自己很多。提到當時與Ian邊拍劇邊拍拖，是否很sweet？Amy甜笑說：「佢（Ian）本身都好sweet！」Ian表示：「我冇乜做啲咩，好自然咁喺埋一齊，我哋每日拍好多個鐘，大家相處都好真實，所以覺得大家幾夾。」

將來會否介意情侶檔工作？Ian說：「我諗我哋嘅工作範疇都好唔同，所以冇乜諗過會情侶檔，但大家好有共識會專注自己嘅工作，所以冇特別話想，亦冇話抗拒。」Amy即和應，指自己的想法跟男友是一致。

勸Fans勿幫襯黃牛搶票

提到MIRROR再加開一場，Amy指自己會支持，而Ian表示因加場而感到很開心，「報答大家咁支持我哋，發覺好多朋友仔買唔到飛，又有好多黃牛出現，我哋覺得唔應該買黃牛，所以我哋諗可唔可以盡力加開多啲場次，等大家可以喺正規途徑買到飛。仲有一個好消息，入座率又高返。」問MIRROR成員有無傾過可以盡加多少場？Ian說：「如果所有條件允許，就算開10幾場，我哋都唔會呻攰！」

提到有人在社交平台出post留言指，一位叫「嘉熙」替3位MIRROR fans買飛，收錢後卻表示沒有飛，但又不退錢，更因為對方熄了電話而聯絡不上，Ian聞言後即說：「我唔清楚佢係咪我嘅fans，但MIRROR出活動都會見到佢，都認得嘅，真係再次鼓勵大家用正確途徑買飛。我哋都擔心大家買黃牛，亦有人借演唱會去做非法行為。」

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