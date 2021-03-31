大陸女星鄭爽因爆出「代孕棄養」搞到形象跌落谷底，被官媒點名批評及封殺，就連代言品牌、廣告都極速與她割席，有份主演的電視劇亦上映無期。本月22日，一直潛水的鄭爽終現身美國法院收拾「代孕棄養」殘局，為一對兒女Lucas及Luna與舊愛張恒打官司爭撫養權。鄭爽與張恒爭撫養權官司最後邊個贏都未知，但兩人在2019年的「借貸糾紛」案，今日再審，法院亦維持原判判鄭爽勝訴，張恒要歸還2,000萬人民以（約2,293萬港元）及利息。

話說在2019年，當時與張恒分手後的鄭爽，入稟控告張恒不還錢，她指張恒在2018年因資金周轉問題，向她借貸2,000萬元人民幣，而隨後她亦將款項匯到對方戶口，但兩人分手，鄭爽多次追張恒還錢，對方卻未有理會，故鄭爽最後入稟法院要求張恒歸還本金連利息，之後法庭判鄭爽勝訴，但張恒就不服決定上訴。

不滿二審結果決上訴

據大陸傳媒指，鄭爽與張恒的「借貸糾紛」案二審在本月22日於上海二中院開庭，張恒雖在二審時提供了20項證據，而當中更有張恒在美國的出入境記錄及其護照信息，但經法院審理後，認為張恒是否有幫鄭爽賺錢、鄭爽是否需要向張恒支付報酬或分紅等均與本案無關，而張恒的證據亦不能推翻他與鄭爽的「借貸關係」，故法院今日就推翻張恒上訴，維持原判。

張恒得悉判決後在微博出post，表示對法院的判決結果感到「遺撼」，更不滿自己和律師未收到判決書，法院已對外公佈判決：「我們認為，上海市二中院在當事人未收到判決結果之前公佈判決書，並且公佈當事人的住宅地址，是極為不妥當的做法。我和律師團隊仍然堅持認為，一審判決在程序上不合法，也無法接受二審的判決結果，我們將向上海市高院提起再審申請。」

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