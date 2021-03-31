韓劇《繼承者們》的31歲男星金宇彬2017年確診鼻咽癌，不過他抗癌成功，加上有36歲演員女友申敏兒陪伴渡過難關，前年年底已正式復出，目前正拍攝《盜賊門》導演崔東勳執導的新作《外星人》。金宇彬和申敏兒今年拍拖第6年，兩人感情穩定，打風都打唔甩，同樣兩人亦十分合拍，不時隔空放閃。

長腿表露無遺

金宇彬早前開設個人IG後不時都會上載新相冧fans，他今日上載多張開工的新相及片段，照片中可見他化身做白馬王子，由頭到腳都穿上白色服飾，他瞓在床上顯得懶洋洋，同時又聞手上的香水。不過最令fans讚好是他站立時，一雙長腿表露無遺，名副其實的長腿oppa。

十足十精靈

至於女友申敏兒昨日亦上載多段廣告片段，當中她似乎與男友有心靈感應一樣，同樣穿上白色裙示人，看起來更十足十婚紗一樣。申敏兒於廣告中置身於森林一樣的地方，看起來似足森林中的精靈一樣，予人清新脫俗的感覺。而申敏兒代言的另一品牌亦有公開她的新廣告相。

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