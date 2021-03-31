MIRROR成員呂爵安（Edan）今日到旺角出席奶茶飲品活動，逾300個fans塞滿街頭支持偶像，Edan更跟fans合唱一小段新歌《E先生連環不幸事件》，又和大家玩遊戲，場面哄動。

Edan坦言獲大批fans撐場感到喜出望外：「可能MIRROR太耐冇公開活動，餓咗太耐喇，拍過啲劇多咗人認識咗，嚟到見一見面，又可能演唱會買唔到飛，所以要嚟見吓真人，哈哈！」問到可擔心人群聚集？他說：「呢方面擔心都冇作用，交畀大會。」

提到MIRROR演唱會再加場，合共6場，Edan就話擔心自己體力能否應付，他說：「出道時開一場都成個人散咗咁，估計今次會好攰，之前得5成入座率，覺得不夠喉，而家加場又有75%入座率，有更多人睇，開心啲囉！」問到他在演唱會會使出甚麼秘密武器？他笑指姜濤表演樂器會很驚嚇，Edan笑說：「姜濤玩樂器係驚喜定驚嚇先？哈哈！我就做好本份，自彈自唱《E先生》，而家苦練『開眼』見大家，盡量唔會反白眼或者合實，要多啲練習表情管理。」至於會否騷肌？他說：「嘩！留畀Stanley及Alton騷啦！喺之前拍港版《大叔的愛》都有除衫騷肌戲嘅，當時有腹肌都見得吓人，拍完就冇喇，如果練到都唔介意表演除衫彈琴嘅，等紅館啦。」

跟隊員Anson Lo在《大叔》中演hehe的Edan，被追問會否跟AL台上即場咀嘴？Edan笑說：「我OK呀！咀嘴唔使練，不過唔知花姐畀唔畀喎。其實喺劇入面有場都好激，嘴唇對嘴唇，我益咗佢啦！媽咪都戥我蝕底呀！叫我小心啲。」

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！