緬甸軍事政變，當地人民上街抗爭卻慘被血腥鎮壓，從2月初以來，至少有500名平民喪生。生於緬甸的日本人氣男星森崎溫，近日在Twitter上亦關注到緬甸人民抗爭，前日先貼出新聞連結，並留言：「請分享緬甸的新聞，希望可以細心閱讀，真的令我很痛心。」今日，森崎溫再談論緬甸局勢，形容為相當黑暗的消息，希望當地人民能得到的拯救。

30歲的森崎溫入行13年，他出生自緬甸，操得一口流利英文，回流日本後組成男子組合PrizmaX，並擔任隊中主將，可惜PrizmaX成績未如理想，已在去年宣佈解散。森崎溫近年改以演員身份發展，三年前演出史提芬史匹堡（Steven Spielberg）執導的荷李活片《挑戰者1號》（Ready Player One），還成功上位，他為《挑戰者1號》試鏡時，獲史匹堡賞識，更大讚他充滿魅力。森崎溫拍罷町田啟太主演日劇《西荻窪三星洋酒堂》後，今年夏天將主演《妖爆青春》（Everybody’s Talking about Jamie）的日本版舞台劇。

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