TVB一眾小生花旦日以繼夜埋首拍劇長久相對，造就不少媾女機會，一眾男藝人多年來女伴更如走馬燈，經歷多段感情依然不肯修心養性，當中黃宗澤及吳卓羲更是表表者。

黃宗澤

女友/緋聞女友：胡杏兒、楊崢、Jun、張沙沙、陳嘉桓

黃宗澤最為人知的戀情，是04年因拍劇集《我的野蠻婆婆》與胡杏兒拍拖，其間多次傳偷食，2012年女方宣佈分手。回復單身的黃宗澤先後認跟模特兒楊崢及日本模特兒Jun拍拖，可惜都分手，2015年有指拍劇撻着內地女演員張沙沙，又同時暗撻陳嘉桓，但他不認與兩女拍拖。

吳卓羲

女友/緋聞女友：官恩娜、佘詩曼、徐子珊、張馨予、梁靖琪、傅嘉莉、莫小棋

吳卓羲2005年與官恩娜在車中激吻，女方更多次斷正到男家過夜，惟兩年後分手，2006年被拍到暗撻佘詩曼，也與徐子珊、傅嘉莉傳緋聞，2011年他與內地女星張馨予的床照瘋傳令地下情曝光，翌年他跟人妻梁靖琪被拍到泳池鴛鴦戲水，2019年有指他撻着內地女藝人莫小棋。

羅天宇

女友/緋聞女友：苟芸慧、林芊妤、盧頌之、湯洛雯、陳瀅、蘇皓兒、蔣家旻、戴祖儀

2008年入行的羅天宇當年撻着華姐冠軍苟芸慧，惟兩年後分手，後來爆出他跟林芊妤的親密照，原來二人於2009年拍劇認識，但同時跟盧頌之（Dada）拍拖，2014年羅天宇與湯洛雯拍《愛．回家》撻着，其間又跟蔣家旻及陳瀅傳緋聞，近年他與戴祖儀及蘇皓兒傳拍拖，但遭否認。

周志文

女友/緋聞女友：袁聖殷、馬賽、蔡思貝、王嘉儀、陳瀅、吳若希、劉佩玥

大孖周志文有「無綫雜食王」之稱，2012年他跟少女標本的袁聖殷拍拖一年，是他唯一承認的女友，之後被指跟女星包括馬賽、蔡思貝、王嘉儀、陳瀅及吳若希等拍拖，2015年有指吳若希篤背脊令無綫與他提前解約，2017年他則情歸劉佩玥。

黃子恆

女友/緋聞女友：裕美、李佳芯、陳瀅、吳若希、朱晨麗

黃子恆多年來曾與李佳芯、陳瀅、吳若希、朱晨麗傳過緋聞，不過最為人熟知是兩墮不倫戀，2016年他被拍到跟歌手裕美過夜，介入女方婚姻；2018年再被內地女粉絲控訴他「𡁻完鬆」，懷孕後玩失蹤，黃子恆則稱不介意去驗DNA以證清白。