廖啟智突然病逝，令人惋惜。智叔一向支持本土製作，除了為人熟悉的《十年－本地蛋》之外，也曾演出過不少的低成本和獨立電影。《三條窄路》是其中之一。

《三條窄路》是2008年的獨立電影，故事圍繞警察、教會和傳媒，三者聯手調查一宗謀殺案，廖啟智在戲裏戲演敢言嘅馬牧師，馬牧師成日喺電台開咪鬧政府，更大膽揭露官商勾結。弟兄姊妹都想佢收聲，有個離譜到話馬牧累佢冇咗單大生意。不過馬牧唔聽人勸，仲收留姓嚴嘅教友，嚴教友是個律師，正正就是謀殺案死者的合夥人，嚴律師手上也有一份官商勾結的罪證，搞到黑社會包圍教堂攞人。最後馬牧師聯同年輕探員（張頴康飾演），前警員6277（王亦藍飾演）及初出茅廬的女記者（蔣祖曼飾演）合力追查，越挖越深。

導演給了觀眾一個良好嘅盼望，將結局修得圓滿，因為各方的努力，馬牧師的堅持，警員和記者突然嘅醒悟，迫得財團要向公眾交待事情……現實生活中大概已經不可能了吧。

戲裏馬牧師在電台節目中說︰「當進窄門。因為引去天國的門是窄的，路是小的，找著的人也少。但只要我們堅持下去，堅持為公義而發聲，上帝一定會看顧和保守，門雖然窄，路雖然小，但最終我們必能找到真理」，在此也借這番話祝願願智叔在前往天堂的窄路上安好。

《三條窄路》 是獨立電影人崔允信的舊作，呈現從財團到警方到傳媒的政治糾葛，2009年上畫時（被迫）作有限度放映，全港僅一間戲院上映，每日只放一場。崔允信是獨立電影人團體「影意志」之藝術總監，亦是創立人之一。「影意志」致力推廣香港獨立電影，曾發行《地厚天高》、《亂世備忘》、《理大圍城》等抗爭紀錄片，也是香港獨立電影節的搞手。

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