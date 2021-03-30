歌手莊正於前年「理大圍城」事件中，被控暴動罪，他早前與唱片公司Sony Music解約，卻未有放棄音樂，去年以獨立歌手身份推出兩首歌，近日他再推出自己作曲及參與填詞的新歌《想一起》，更親手拍MV，而MV女主角則請來他的女朋友Sonia首次出鏡，片中加入不少莊正與女友甜蜜相處的放閃片段。

DV加手機拍攝

莊正把MV放上YouTube播放，在頁面留言中特別提到：「人生是有限期的，只是我們往往認為那個限期離我們很遠。」他認為自己已經找到對的人，寫道：「不論喜與悲，一同經歷。最後選擇了用最真實的方式 ──用自己的視角去紀錄一起的片段。」

而日前莊正接受商台節目《一圈圈》訪問時透露：「今次MV係問朋友借部DV機加部手機，帶女友去大澳同屯門取景拍攝，成個過程都好raw。」莊正又在YouTube放上一段長九分鐘的MV幕後花絮，片段中莊正拍下自己多日在拍攝地點的所見所聞。

莊正早前接受《蘋果》訪問說：「2020年對我嚟講係好複雜一年，始終第一首歌係以前公司幫我出，𠵱家所有嘢要自己做，好多嘢唔識，好多嘢要學要人幫。」他現今雖然有官司在身，但對音樂依然充滿抱負，目標希望明年出到一隻碟，派四至五首歌及搞一場騷。

支持良心企業

昨日莊正在社交平台賣T恤集資，以繼續製作歌曲及拍MV。莊正留言：「今次我自己整咗件『窗戶外望雲tee』，畀大家課金支持我。」他又指：「我需要大家嘅力量去繼續做歌同MV，下首已經火熱準備中。」他提醒之前已訂閱他patreon的朋友，將會免費獲贈T恤，所以不用購買，但當然不介意想要多件T恤的人支持，最後他特別鳴謝SecondKill借出平台給他賣T恤，叫大家多多支持本地良心企業。

警方2019年11月圍封理大附近一帶，市民發起行動「營救」被困理大校園的人士，衝突蔓延至油麻地、佐敦、尖沙嘴一帶。在油麻地被圍捕的213人，分成多案起訴暴動罪。案件上月在區域法院提訊，莊正等60名被告不認罪，分拆成六宗案件審訊，排期至明年開審。所有被告獲准保釋，須守宵禁令和禁足令，及定期到警署報到。