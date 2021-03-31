近期中韓關係緊張，韓國網民對於韓劇中是否出現大陸廣告、中式食物、改編自大陸作品等劇情都非常敏感，早前韓劇《朝鮮驅魔師》就因首播時劇中出現中式道具及中式食物，遭韓國網民批評劇集歪曲歷史，最終令劇集被腰斬。事件令正在拍攝、由女團BLACK PINK成員Jisoo及丁海寅主演的JTBC新劇《雪滴花》，以及JTBC另一新劇《直到早晨天亮》亦成為網民討論焦點。

疑內容美化共產黨

JTBC新劇改編自大陸小說《長夜難明》，是《愛的迫降》的李政孝導演推出的新作，由實力派演員韓石圭、鄭有美、《驅魔麵館》女星廉惠蘭等人主演。劇情講述某日一位生活在首爾的男子發現旅行背包內藏有一具屍體，從而發生一系列驚悚故事。

但由於現時韓國觀眾對於翻拍大陸作品相當反感，早前翻拍劇《哲仁王后》就引起爭議，而《直到早晨天亮》除了是改編自大陸小說《長夜難明》外，有傳更獲得騰訊的投資，因此引起韓國網民不滿。據韓媒報道，小說《長夜難明》推出時，外界一度認為它是「習近平政府的宣傳小說」，當時不少大陸媒體積極宣傳《長夜難明》，令韓國網民質疑《長夜難明》是否有「政治用途」、宣傳中國政府、美化中國共產黨等用意。

原著作家批反送中

而《長夜難明》的作家紫金陳曾於前年香港爆發反送中運動時，發表批評社運、指身邊有朋友支持港獨等言論，相關言論被韓國網民發現後，加上近期韓國國內的反中情緒，令不少韓國網民質疑《直到早晨天亮》的立場。

劇組強調大量改編

而《直到早晨天亮》的相關人士今日就表示：「有聽說過外界對於作品的憂慮，觀眾看過劇集後就完全不用擔心，可能會有新的感覺。原著中的社會主義、共產主義、角色等，根據韓國實際情況改編了80%左右，劇集正在進行拍攝中，預計下半年播出。」劇組方面又表示：「歪曲歷史是非常嚴重的，這部作品是由非中國資本的製作公司購買原著來進行製作的，所以不用擔心。」

《長夜難明》於2017年出版，去年被改編成大陸劇《沉默的真相》，劇集在豆瓣獲得9.2的年度最高分，於大陸被稱為神劇。

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