韓國人氣話題劇《Penthouse》第二季將於後日播出大結局，一眾劇迷都好奇結局內容，日前網上更流出拍攝現場的相片，意外劇透。而於劇中演李智雅兒子的25歲男星金永大就憑劇成功上位，日前更為韓國雜誌《W Korea》拍攝新相，分享拍攝《Penthouse》的花絮故事。

出道遭父母反對

金永大受訪時大讚金素妍，表示：「她彈鋼琴的場面，連我自己也是邊罵邊要看。」金永大提到過去曾在中國留學5年，當時他考入復旦大學，以為自己會當平凡的打工仔生活時，遇到了現在的經理人公司而出道，不過當時就遭父母反對，後來金永大說服父母，表示即使只有兩年，也要休學挑戰一下，幸好父母現時由反對變成支持他的事業。

被嘔血劇情嚇到

而對於《Penthouse》中不斷出現的綁架、監禁、殺人、不倫等劇情，連主演之一的金永大都表示非常驚訝。而早前劇中他喜歡的金賢秀莫名其妙地遇害時，金永大坦言：「看了劇本我也嚇了一跳，就打電話問了賢秀，不過連賢秀本人也不太清楚其角色是不是要死，表示要先打電話問編劇。」金永大又透露，演員收到劇本後，也會最先看這集自己的角色是死還是不死，如果不死的話，大家就會鬆一口氣，之後才開始讀劇本。

而後日播出的大結局，將由原本的60分鐘，加碼至90分鐘，劇迷都好奇最後一集是否仍舊有非常嘔血的劇情。

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