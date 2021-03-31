聽不少網民講起女友唔識煮飯煲湯，間中在家中就會化身地獄廚神煮暗黑料理！今日黃貫中57歲生日，老婆朱茵趁機為壽星公送上「愛心蛋糕」，在蛋糕上塗Wasabi及芥末醬再用士多啤梨及芒果遮住穿崩位，務求要整蠱老公，讓他一試難忘。

朱茵先用手揞住老公雙眼，老公黃貫中擘大眼見到這個「其貌不揚」的蛋糕，已哭笑不得，知道是老婆親自為他整，黃貫中都畀足面，硬着頭皮試食。吃到一大啖Wasabi後，他即刻揦埋口面，更一度辣到標眼淚，大叫「嘩！辣嘅？係咪整蠱我㗎？不過整蠱唔到我，因為我覺得幾好食喎」。

奸計得逞的朱茵坐在隔籬，一直偷笑，黃貫中即老婆食Wasabi蛋糕，朱茵之後拎出一早準備好的生日蛋糕，為 Paul 唱出生日歌及贈香吻，老公黃貫中笑笑稱：「其實老婆比咩我都要食㗎啦！食完兩個蛋糕後，我真係覺得有 Wasabi 嗰個好味啲，有食緊魚生嘅感覺，芒果就好似吞拿魚嘅口感。」

老公黃貫中更大爆朱茵整過不少地獄料理：「佢最恐怖係佢認真下廚嘅時候，仲大鑊過有心整蠱！我記得有次佢用微波爐蒸魚，條魚用保鮮紙包實，叮完出嚟成條魚掹到實一實，仲要唔係好熟咁，總之見到都驚。」朱茵笑住反駁：「我記得嗰時係識咗冇幾耐，呢個係比佢嘅測試嚟，我要睇佢咩反應，哈哈！」 提到以往的生日驚喜，黃貫中表示最難忘是朱茵瞞住他相約了一班兄弟好友，為他舉辦驚喜生日party。而數到最浪漫一次，黃貫中：「我記得有次我哋喺海灘交換禮物，懶係浪漫咁，雖然係好老土，但往往最開心就係呢啲老土嘢。」

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