男子組合MIRROR將於5月在九展舉行演唱會，由於疫情關係，演唱會入座率只得5成，再加上場地太細，令原本不夠分的門票更加難買，雖然其後再宣佈加開兩場，可惜迅間被秒殺，仍舊一票難求， 一張原價$1,420的VIP飛，更被黃牛炒高至一套兩張賣$8,000，食水相當深。

日前政府宣佈新一輪防疫措施，表演場地入座率放寬至75%，花姐表示正商討座位安排，令MIRROR的粉絲再度燃起希望，結果今日在MIRROR的FB專頁終於傳來好消息，主辦單位宣佈終極加開11日一場，所有場次座位亦會增至75%，加推門票價格為 $580 及 $380，於明天與加場同日開賣！

加場仍不敵「黃牛黨」

之不過有不少「鏡粉」對加場這消息未見太興奮，皆因他們即使如何努力，喪撳「F5」搶飛，最終依然不敵「黃牛黨」，難怪有「鏡粉」求實名制：「加場都係畀黃牛炒高晒，真正fans買唔到飛，經歷三次失望，心很累！」「加幾多場都冇用！真心想畀真粉絲睇就抽飛實名登記啦！」「應該實名登記買票， 阻止黃牛繼續炒賣。繼續加場， 黃牛繼續搶飛，炒到啲飛幾千蚊張，完全不合理！」甚至還有人說：「其實Jer記招都唔小心講咗係六場，點解要分幾次放啲飛出嚟？次次放飛又畀黃牛搶晒，fans 真係心好累！」

明天全數公開發售

另一方面，將於下月3至6日在紅館開騷的RubberBand，今日亦宣佈因應政府放寬疫情措施，4場音樂會的入座率將提升至75%，有關門票將於明天起全數公開發售。對於有更多觀眾能夠入場，阿偉開心地說：「可以多啲人入嚟同我哋玩，一齊感受現場氣氛，大家都餓咗好耐show，希望今次再加推等更多人買到，到時一齊享受返一晚玩番一晚！」

信用卡支付系統有問題

被形容為「騎呢小清新」的獨立唱作人Serrini（梁嘉茵）將會在下月10至11日於旺角麥花臣場館開騷，加推的門票本來在今日開售，不過朝早的銀行信用卡支付系統發生問題，令到首批已成立訂單客人的交易未能完成，KKTIX的FB專頁宣佈：「全部門票會先行停售，但我們會為今早已有訂單嘅客人先保留訂單，直到銀行系統修復後會再個別通知付費期限，我們正同銀行緊急溝通中 如有查詢請INBOX問小編，再次不好意思，謝謝大家！」直到下午一時左右，有關問題已經修復，有網民表示滿意有關安排：「真心！滿意你哋團隊快速咁跟進！就算自己買唔到飛！」

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