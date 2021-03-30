現年29歲的韓國男Rapper兼YouTuber晋龍辰近日被爆私生活，一名叫「卡光」（音譯）的YouTuber上周公開了爆料影片，指控晋龍辰性剝削及以情感操縱手法心理虐待女性，引起熱議。

「卡光」在影片引述受害女子A某爆料，指晋龍辰與A某於2018年認識，當時晋龍辰並不如現在般有人氣，並又向A某借了1,000萬韓圜（約6.8萬港元）。由於A某十分喜歡晋龍辰，因而送了不少禮物給男方，雙方更發生過無數次性關係，但晋龍辰卻死口不認兩人是戀人關係，又辱罵A某。

稱遭女方滋擾

隨後晋龍辰否認與A某是情侶關係，又自爆因壓力及酗酒，自前年起已患有陽痿，因而不可能跟A某發生過性關係：「邀請她（A某）合作拍片時才首次見面，但她突然向我表白，並持續一年以上的跟蹤、騷擾、要脅。在事務所的幫助下，去年7月換了電話號碼，好不容易才脫離與A某的關係。」晋龍辰又否認曾向A某借1,000萬韓圜，對於辱罵的指控，晋龍辰強調因一直遭對方滋擾，一時控制不到情緒才失控，晋龍辰又表示會以滋擾、名譽損毀等罪名起訴A某及「卡光」。

受害人盼道歉

之後A某身份亦曝光，是出身於娛樂場所的YouTuber李如凜（音譯），李如凜亦受訪公開反駁晋龍辰，指雙方起碼發生過4次性行為：「因為他的回應將我設定成一個精神病患者，所以感到十分痛苦，甚至多次想自殺，反正都沒有東西可失去，所以站出來講這件事，希望他能承認自己的錯，向我道歉。」

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