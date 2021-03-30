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今年成軍7年的韓國女團MAMAMOO一向走實力路線，四位成員早前傳出不續約所屬RBW事務所，不過RBW昨日表示頌樂、玟星及華莎已先後續約，目前尚欠輝人仍未續約，強調組合絕不會解散，預告MAMAMOO成功避過七年之癢。不過RBW事務所昨日又成為新聞話題，RBW昨日深夜突然在微博及IG上載公告，以中文及英文表示：「我司堅持一個中國原則。」即時引來各地網民的熱話。

嘲笑改名做RMB

RBW的官方IG賬戶一直上載有關MAMAMOO的宣傳內容，一次也沒有上傳過中文的內容。由於事態突然，各地網民對此都議論紛紛，有部份網民認為是因為黑客入侵關係，有部份網民就覺得是RBW向錢看，嘲笑表示公司應改名做「RMB」，亦有網民指難怪連MAMAMOO的成員也沒有關注事務所的IG賬戶。

中韓矛盾加深

而韓媒就認為近日因為泡菜、韓服等中韓文化的爭議，令中韓矛盾進一步加深，加上SBS電視劇《朝鮮驅魔師》又出現歪曲歷史的情況，令RBW方面率先表忠。而有部份網民就指因為RBW在大陸有參與不少製作，當中日本分公司的旗下藝人井汲大翔、田口馨也及隅田隼平有份參加大陸選秀節目《創造營101》，以之前有網民就發現RBW分公司將台灣、香港列為國家，因而觸動了強國網民的玻璃心，紛紛要求RBW表態，最終RBW昨日才高調「表忠」。

今日凌晨突刪文

而到今日凌晨，未知是否因為各地網民的批評，RBW又突然刪掉有關「一個中國」的言論，並再以中韓英文留言：「因內部沒有協商好的內容的帖子給大家帶來了混亂，非常抱歉。」而一眾強國網民自然不賣賬，紛紛留言炮轟：「協商甚麼？一個中國的立場你還要協商甚麼」、「不發新聲明立馬滾蛋」、「現在就給我把井汲大翔解約，我謝謝你」等留言。

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