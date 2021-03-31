由韓國男星甘宇成、張東潤、朴成勳等主演，集合喪屍及驅魔元素的韓國古裝新劇《朝鮮驅魔師》，於上周一首播後被觀眾炮轟劇中出現中式道具及中式食物、歪曲歷史，最終在觀眾及網民壓力下宣佈停播，僅播出兩集就被迫腰斬。而近日因為各大電視台的劇集及節目引發爭議，令到韓國廣播通訊審議委員會在過去的2個多月時間內，狂收投訴，當中正在審議的案件就有多達6,800件，通訊審議亦有7萬件。

宋仲基新劇都有份

單是SBS的《朝鮮驅魔師》接到的投訴已多達5,149件，而人氣話題劇《Penthouse 2》亦有534件，宋仲基主演的tvN新劇《Vincenzo》亦有10宗。 據放審議委員會透露：「對SBS的《朝鮮驅魔師》和《Penthouse 2》等節目的民怨不斷。還有涉及造假爭議的TV朝鮮《Mistroot2》和咸素元出演《妻子的味道》的爭議，觀眾也相繼投訴。」當中集中《朝鮮驅魔師》和《Penthouse 2》的投訴都是指摘劇集歪曲歷史、涉及暴力、殘酷等。

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