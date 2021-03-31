人氣男神姜濤（姜B）最近不停出活動，今日他現身九龍灣主持「人生照相館」展覽揭幕禮，提到譚詠麟（校長）日前點名稱讚，大讚姜濤回應惡搞「薑蓉」事件有器量有風度，姜濤說：「多謝，好開心，睇到佢有留意我哋呢班新人，希望大家可以繼續留意我哋。」對於譚詠麟提議他和MIRROR過台參加《聲夢》一齊交流，姜濤說：「都好開心，我哋任何表演節目都想參加。」問姜濤有想過跟那位前輩合作？他笑言非常樂意跟校長合作，又說：「其實冇乜諗，個個都想，冇話要求想同邊個前輩，有表演已經好好。我爸爸媽媽都有聽佢（校長）嘅歌，我都有聽過。」至於網民擔心姜B會被校長的「燈神」威力「燈」死，姜濤起初不太了解被「燈」意思，了解過後他才說：「唔會，俾人稱讚係開心，冇乜信呢啲邪嘢。」

對於馮盈盈自爆希望跟姜濤合作真人騷，他說：「我知道佢係邊個，有合過照，希望邀請全隊MIRROR啦，我一個人唔識講嘢。」會否覺得對方抽水？他則大方說：「唔會，我哋又唔係特別犀利，唔好成日話人抽我哋水，大家交流啫。」

預言下年開紅館騷

而MIRROR於5月6至10日舉行的演唱會一票難求，今日宣佈再度加開11日一場，姜濤透露現已積極準備中，問到是否很多飛債？姜濤說：「希望可以多啲人睇到，我冇乜朋友，所以都唔係好多飛債。我當然想父母都嚟，爸爸都想嚟，但屋企人就比較擔心佢。爸爸而家都肥咗好多，出院後見佢瘦咗好多，所以都係我減肥嘅動力，佢而家肥返，飲食都回復返，放心晒。」姜濤透露演唱會將有新嘗試，而他將會表演樂器，他說：「舊年開始練一樣樂器，大家應該估唔到，係大過我嘅樂器。」今天見姜濤消瘦不少，他笑言感謝化妝師令腮骨重現，但仍未達到經理人花姐的要求，問到還欠多少磅？他說：「舊年喺台灣拍劇時最癲峰重咗8kg，而家仲未夠膽上磅。演唱會要有足夠體力，所以唔會禁食，都會同隊友一齊做Gym。」好多歌手會在開騷時乘機騷肌？對此姜濤笑說：「我聽Jeremy話，留返下年有機會開紅館時先騷！」

姜濤在活動中教fans自拍技巧，並唱出3首歌。現場司儀問姜濤人生中最想回到哪一個場景？姜濤笑說：「我會揀1月1號叱咤頒獎禮，因為個O嘴好後悔，因為太突然，想多謝返好多人，同埋影返靚啲嘅相。」

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