吳家麗、葉童、黃光亮、太保、MIRROR的陳卓賢（Ian）與女友盧慧敏（Amy）等今日出席ViuTV新劇《無限斜棟有限公司》記招。活動中，司儀問及能否劇透，以劇中撐住枴杖造型示人的黃光亮無厘頭答：「ViuTV畀咗錢！」吳家麗在旁提醒他：「人哋問你劇情呀！」黃光亮回過神後即說：「自己睇啦！仲叫我講！」其實黃光亮是在搞氣氛。葉童在劇中與年輕一輩合作，她說：「同年輕演員合作，我有啲感覺，當年我係唔同人打招呼，好冇禮貌，好乞人憎，但而家嘅演員好乖女，好識對待資深演員。」

對於廖啟智日前因胃癌病逝，曾與對方合作劇集《薛仁貴征東》的吳家麗，她大讚智叔很好人，為人隨和。太保亦指看過智叔的作品，認為他演技很到位，願他一路好走。

提及今年沒有電視台直播奧斯卡頒獎禮，吳家麗和太保表示沒留意，認為大家可以上網收看。此外，沈殷怡透露最近胖了不少，她透露過去一年，肥了2至3公斤（約4.4至6.6磅），笑言要努力做運動日減肥。

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