無綫上周三舉行節目記者會，派鄧智堅扮姜濤玩惡搞醜化，同場的林盛斌及麥美恩等對他喊打，馮盈盈更大叫「打到你變薑茸」，引來網民狂轟，不過姜濤及其經理人「花姐」黃慧君大方表示並不介意。因撐警遭香港fans唾棄的「樂壇校長」譚詠麟（阿倫），日前忽然在微博讚姜濤：「少見的年輕一代藝人回答得那麼大方得體、有器量及風度，大事化小、小事化無。經理人花姐教得好，加油！有機會帶MIRROR上去《聲夢》交流下，大家良性切磋，百花齊放，重振昔日香港樂壇！」

被嘲典形廢老心態

阿倫語氣回復強勢的校長身份，但網民完全不受落，更指他不合時宜：「以為自己真係校長？」又有人覺得他跟紅頂白。另有網民擔心姜濤被阿倫「燈死」，更列出以往被阿倫讚過的歌手，如梁漢文、李蕙敏、關楚耀、林欣彤及樂隊Mr.等，之後星途都阻礙重重。潘小濤昨日在fb留言嘲阿倫：「典型活在過去嘅廢老心態，以為自己同大台（無綫）都仲係好勁。慳啲啦，MIRROR使你帶？照吓mirror先啦！」

昨日阿倫在港台出席新節目啟動禮，他接受訪問時滿頭大汗，手上還拿着紙巾抹汗。提到他的撐警好友曾志偉近日返無綫做副總經理，阿倫透露和對方通電話通得好密，至於是否做智囊團，他坦言：「佢問我，我咪提吓囉，我話一定要做好音樂節目，做好香港樂壇，唔好分你台我台。」阿倫又表示有留意姜濤，亦有收看ViuTV：「我由佢開始訓練已經有睇，覺得呢個男仔肥肥哋，幾過癮。」阿倫之後再次讚姜濤EQ高，問他怎樣看無綫惡搞姜濤？阿倫認為：「我覺得佢唔會擺喺心，fans擺喺心就一定㗎喇，fans諗埋一邊，我哋都慣咗。」

着支持新疆棉波鞋

至於網民對阿倫讚姜濤的言論有不少意見，他指自己在前年年中已關閉fb賬戶：「我唔想睇啫，唔會唔開心，唔係咁多人同你同一個感覺、一樣意見同想法。」至於有網民擔心姜濤被他「燈死」，阿倫說：「我都講過G.E.M.（鄧紫棋）同Eason（陳奕迅），又唔見你哋講。」不過Eason最近捲入新疆棉花風波，阿倫則說：「問呢啲咁政治化嘅事，應該搵返政治人，問我把鬼呀！」阿倫又指不會刻意避忌外國品牌：「避得咁多咩，我有啲係好有紀念性，係歌迷送畀我。」

其實阿倫平日愛穿Nike或adidas等牌子，不過昨日一身運動裝的他卻是穿上本地品牌KOYO外套、腳踩西班牙出品的卡爾美（KELME）波鞋，其中卡爾美在上周三爆發新疆棉風波爆發後，翌日即去信中國足協，希望取代Nike贊助中超聯賽和國家隊，甚至連官方微博亦獻媚聲言「力挺中國新疆棉」。