【《蘋果》專訪】韓國人氣劇《驅魔麵館》於去年11月開播後，大受歡迎，劇中幾位主角人氣急升，連帶男主角趙炳圭被翻舊賬涉校園欺凌暫時停工，被指撞樣港星劉小慧、龍小菌的女主角金世正則以solo歌手身份回歸樂壇。24歲的金世正前日攜第二張迷你專輯《I’m》回歸，連日現身各大音樂節目做宣傳。金世正接受本報訪問時，對於今次新碟的靈感，她說：「我認為在享受健康的休息時，最好的想法就會浮現在腦海中。如果隨時做筆記並記錄下來，某個瞬間會發現它們和欠缺歌詞的節奏或旋律相匹配。當時記錄下來的筆記會成為歌詞及主題。」而金世正最想與圈中老友、TWICE的志效合作，更想一起發行一首代表友情的歌。

扮上司後輩

《驅魔麵館》第二季拍攝工作將展開，金世正坦言有與劇中演員保持聯絡：「我一直有與劇集拍檔聯繫，我的習慣之一就是會自言自語說：『要努力生活』和『人生很有趣』等，每當這時就會想起前輩們，所以經常發短訊問候。」至於飾演外冷內熱的女主角「都哈娜」，她自言不擔心被定型，更謂本身擁有不同性格，當中亦包括「都哈娜」的性格，又指最想和前輩、「國民妹妹」IU鬥戲，她說：「我想和IU前輩以上司和新入職員工的身份見面，想扮演互相交流，互相看着對方成長，關係也變得更加深厚的角色。」

不餓肚減肥

之前穿小背心露出健碩二頭肌而引起關注，金世正說：「即使平時減肥，也不會餓肚子，而是健康地減少食量來面對。最近有吃營養劑，也有接受教練訓練來增強體力。前年香港「反送中」期間金世正曾低調來港旅行，她無懼蒙面法戴口罩周圍遊覽，她訪問中自言十分想念香港的美食：「Jenny的cookie和肉脯、炒小白菜、炒豆芽等以特有調味料炒出來的所有食物都很好吃。」還笑言如果有機會來港見fans的話，就想獻唱人氣劇《愛的迫降》OST《All of My Days》給大家聽。

金世正於2016年參加人氣選秀節目《PRODUCE 101》以限定女團I.O.I身份出道，同時也是女團gu9udan的成員，去年gu9udan宣佈解散，開始展開個人活動。