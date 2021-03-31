周國賢主演、樂隊ToNick主音趙善恆自導、自演的港產片《一秒拳王》，本月11日上映，即成為開畫冠軍，同時入圍意大利烏甸尼遠東影展。今日《一》片票房累計衝破一千萬元，成為今年首部過千萬票房港產電影。同期上映，截至昨日票房過千萬的電影，包括《拆彈專家2》的1,923萬元、《哥斯拉大戰金剛》（Godzilla Vs Kong）的1,614萬元、《靈魂奇遇記》（Soul）的2,663萬元及上映多時的動漫《鬼滅之刃 劇場版無限列車篇》3,202萬元。

《一》片今日第21日上映，截至下午2時，即日票房約為10萬元，令總票房已過1,006萬元。對上一部過千萬票房的港產片，要數到去年7月上映、周冠威執導的《幻愛》，總票房為1,525萬元。《一》片一班台前幕後工作人員知道消息後，都表現非常興奮。主角周國賢以短訊回覆話，從未想過可以有此成績︰「上映到而家都係20日，估唔到喺三月之內已經破到千萬，仲要知道有觀眾原來睇咗16次，好多謝大家支持。最重要嘅係，能夠喺過程入邊認識今次台前幕後嘅兄弟姊妹先至係最大得益！今次嘅成果，缺少一個都唔可能發生到！原來當大家一齊凝聚力量、唔理成果，只想齊心去做好一件事嘅時候，『奇蹟』真係會發生㗎！」

導演趙善恆希望觀眾可以繼續支持，在即將來臨的復活節假期，為《一》片再創佳績，他表示︰「大家多啲入戲院支持香港電影業。」《邊緣人》導演章國明女兒、有份參與《一》片編劇的章彥琦回覆《蘋果》時，用戲中一句對白勉勵各人話︰「『每一秒，每個選擇，都可以創造另一個平衡時空』，希望在這艱難時刻，藉此對白給大家一個小小的鼓勵，把握生命中的每一秒，繼續邁步前行，共勉之。」

《一》片故事講述周國賢飾演的廢中，因欠債終日流連酒吧，兒子也看不起他，但他有一秒預知的超能力，被發掘成為拳手後，能準確避開對手重拳，在擂台上重拾自信。

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