RubberBand將於下月3-6日開紅館騷,忙於綵排的主音6號,早前抽空與Mr. 主音布志綸(Alan)亮相網上音樂節目《Music Panda 》,兩位主音首次以個人身份合作演唱,除互唱對方樂隊歌曲,還演繹其他歌手作品,包括優客李林《認錯》、Serrini《Let Us Go Then You and I》、林家謙《時光倒流一句話》等。

Alan直言非常開心可以和6號合作,兩人相識十多年,樂隊之間能互相欣賞很難能可貴,「我哋從來冇鬥過,一直都係互相欣賞同尊重,今次合作更加見證到6號同我自己嘅成長,唱歌技巧上兩個人都強化咗,真係好享受。」兩人還回想入行時的辛酸,Alan指最難忘是與隊友一齊食叉雞飯,「當時窮到可以一個飯盒兩份分,以前真係試過銀行零蚊嘅日子。」

而6號坦言自己在非常之保守家庭中長大,從來沒想過當明星,所以當初獲邀做樂隊主音,他是一口拒絕,「覺得發夢冇咁早,做人應實際。」最後因公司承諾他會搵回以前在港台打工的萬多元底薪,又保證為他接到拍片等外快工作,他才肯答應簽約。講到Alan已做了爸爸,問6號有冇生仔計劃?他坦言:「我估我唔會喇,我覺得而家世界變化好大,我冇Alan咁勇。」

