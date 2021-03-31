RubberBand將於下月3-6日開紅館騷，忙於綵排的主音6號，早前抽空與Mr. 主音布志綸（Alan）亮相網上音樂節目《Music Panda 》，兩位主音首次以個人身份合作演唱，除互唱對方樂隊歌曲，還演繹其他歌手作品，包括優客李林《認錯》、Serrini《Let Us Go Then You and I》、林家謙《時光倒流一句話》等。

Alan直言非常開心可以和6號合作，兩人相識十多年，樂隊之間能互相欣賞很難能可貴，「我哋從來冇鬥過，一直都係互相欣賞同尊重，今次合作更加見證到6號同我自己嘅成長，唱歌技巧上兩個人都強化咗，真係好享受。」兩人還回想入行時的辛酸，Alan指最難忘是與隊友一齊食叉雞飯，「當時窮到可以一個飯盒兩份分，以前真係試過銀行零蚊嘅日子。」

而6號坦言自己在非常之保守家庭中長大，從來沒想過當明星，所以當初獲邀做樂隊主音，他是一口拒絕，「覺得發夢冇咁早，做人應實際。」最後因公司承諾他會搵回以前在港台打工的萬多元底薪，又保證為他接到拍片等外快工作，他才肯答應簽約。講到Alan已做了爸爸，問6號有冇生仔計劃？他坦言：「我估我唔會喇，我覺得而家世界變化好大，我冇Alan咁勇。」

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