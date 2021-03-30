美國針對亞裔的種族歧視和仇恨犯罪不斷升級，事件掀起亞裔社區的恐懼與憤怒，並引起了時尚界的關注。不少設計師如Phillip Lim、Humberto Leon、Prabal Gurung等，以及品牌也相繼發聲，譴責暴力行為，以表達對於多元文化的尊重和包容。深受潮人熱捧，由Mike Cherman於2016年創立的美國街頭品牌Chinatown Market，近日表明支持參與反對種族歧視變革，並宣佈將會在未來幾個月更改品牌名稱，將現有產品的收益，捐贈給亞裔美國人和太平洋島民（AAPI）社區中的非營利組織，為他們提供資金。

標誌性哈哈笑

Chinatown Market以創意和玩味設計、標誌性的「哈哈笑」為人熟識，不過與「China」並沒有太大關聯，只是受紐約唐人街的文化啟發而得名。而對這個聲稱與唐人街有聯繫的品牌，在過去一年的AAPI社區的暴力事件中，似乎就沒有做任何支持動作。對於更改品牌名稱，品牌表示：「以往沒有全面地考慮這個品牌名，對全世界唐人街的社區意味着甚麼，因此需要對這個錯誤負責，並希望致力於成為變革的一部份。」

「誠實方式思考」

聲明中還指出：「亞裔美國人社區正確地要求我們所有人，以更誠實的方式思考和採取行動。我們應該早點這樣做，但是做正確的事永遠不會太遲，我們宣佈更改名稱，與合作夥伴和零售商合作，以捐贈現有產品的收益，並努力為與AAPI社區合作的非營利組織提供資金。」

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