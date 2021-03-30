下個月21歲的姜濤，人氣爆燈，一早成為時尚寵兒，備受名牌愛錫，過去一星期就先後為Cartier 、YSL Beauty 唱live 、開網上音樂會；近期推出新歌《Master Class》拍MV 玩火，又為林二汶演唱會做嘉賓，馬不停蹄。

行程雖然緊密，姜濤日前繼續出動去了中環置裝，在愛牌「紅底鞋王」Christian Louboutin 專門店連環試波鞋兼示範新款。

姜濤穿patchwork 恤衫、長褲搭配藍色波鞋，輕鬆有型，又換上另一對書院風白波鞋坐在地下，大擺甫士。姜濤昨日發文貼相，更可愛讚自己「對腳都有戲」，他在店內細心睇女裝高跟鞋，「去咗㨂鞋俾邊個，你無理由唔知」，之後hashtag #第二對㨂俾姜糖，貼文一出，短短2小時就超過1萬likes，姜糖熱情非同少可。

至於姜濤腳上的藍色波鞋，來自Christian Louboutin Vida Viva 系列，在經典sneaker 款中注入未來主義，鞋邊的藍色流線飾邊，靈感來大西洋北非摩洛哥海岸。

另一對白色My K Low 波鞋亦是2021春夏新款，白色拼砂色麖皮組件，飾以紅帶及金字點題作色彩對比，輕巧又帶復古味，鞋底更是品牌的經典紅。

話Christian Louboutin是姜濤愛牌，一點都沒錯，皆因姜濤出道以來不時都着，在重要頒獎禮如：2019年叱咤樂壇頒獎禮、yahoo 頒獎禮等，或出席記者會，經常都着住。

Produced By：Fruity Nutty Studio

Christian Louboutin 中環置地太子1樓137-138號舖 25492022

http://asia.christianlouboutin.com/

Photographer: @dangraphy_Styling: ConStyle

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