ViuTV慶祝開台5周年，特別炮製全新單元劇節目《YOLO的練習曲》，以真人Show 方式揭示樂壇女子組合鮮為人知的「真面目」，並將於4月5日首播。劇組找來廿位年輕美女演出女團成員，不少是已有一定知名度的網絡女神，雖然主題曲《選擇困難》（Gotta Gotta）MV一出街，被指抄襲日本女子組合「櫻坂46」（原名：欅坂46），而這班港版偽女團的唱功麻麻，跳舞又不齊，有好大進步空間，但劇集話題性十足，令人氣急升。

其中一位女團成員戴月（Kikko）有喜事宣佈，昨晚在Facebook上載求婚相，留言：「New chapter.Happy Wife Happy Life.」相中見Kikko男友拿着999朵紅色玫瑰花跪地向女友求婚，Kikko興奮掩嘴；另一張相則雙手捧着面珠，O嘴表現一副難以置信的樣子，而身旁有人揸專業用相機拍攝，疑在工作中求婚。男友出手相當闊綽，送上一隻目測有兩卡的方型鑽石戒指，旁邊還加有碎鑽，非常耀眼，不少好友紛紛留言送上祝福。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！