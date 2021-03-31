時光飛逝，不經不覺已到4月，雖然今個月有復活節假期，但因為疫情仍然肆虐，所以劇迷最好還是乖乖留在家中煲劇抗疫。上月有不少韓劇推出，今個月韓國方面亦有多齣韓劇開播，當中有出道20年的「童顏美女」張娜拉孖退伍復出的鄭容和出演的KBS新劇《大發不動產》。不過近兩個月KBS認真多災多難，先有朴慧秀因捲入校園暴力爭議而連累《Dear.M》延期開播，之後再因熱播中的《月升之江》的男主角志洙承認欺凌同學，KBS無奈要飛走志洙臨時換角，所以外界都希望KBS今個月能平安過渡。

（一）SBS《模範計程車》（首播日期：4月9日）

SBS《模範計程車》由李帝勳、李絮、金義聖等人主演，改編自同名網絡漫畫，講述一群無法受到法律保護而充滿冤屈的人的故事，他們為了展開復仇計劃而成立了秘密的士公司「彩虹運輸」，並利用的士司機的身份去追逐加害他們的人。李帝勳在劇中飾演擁有出眾觀察力、冷靜判斷力、特殊部隊出身的「彩虹運輸」代表司機；遇上被稱為「熱血瘋檢」的正義檢察官李絮以及金義聖飾演的「彩虹運輸」代表理事時，將展現非一般的犯罪喜劇。

（二）JTBC《Law School》（首播日期：4月14日）

由金明民、金汎、柳惠英主演的JTBC新劇《Law School》，故事圍繞法律學院，講述韓國最厲害的法律學院的教授和學生捲入前所未聞的殺人事件，教授和學生相繼成為殺人案的嫌疑犯，在尋找犯人的過程中帶出法律的爭議，以及為了準備成為司法人員陷入進退兩難的校園懸疑故事。

（三）KBS《大發不動產》（首播日期：4月14日）

KBS今個月有「童顏美女」張娜拉和退伍後首拍劇的鄭容和首度合作的新劇《大發不動產》推出，劇集以近期大熱的靈異驅魔作為題材，加上張娜拉一向有捧場客，所演的劇集收視亦有收視保證，自然被看好。劇集講述非一般的房地產經紀，他們是為了替鬧鬼的房子，或是有人死亡的房子進行「驅魔」的房地產公司。張娜拉在劇中具有驅魔能力，是「大發不動產」的社長兼驅魔師，並為客人淨化房屋。至於鄭容和則飾演不相信鬼神的騙子，但卻會利用鬼神來呃錢，無論在任何情況下都會極速進行判決。張娜拉和鄭容和於劇中的相遇將會帶來連串笑話。

（四）JTBC《Undercover》（首播日期：4月23日）

《大長今》「閔大人」池珍熙再次攜新劇《Undercover》回歸公仔箱，故事改編自英國BBC的同名電視劇，之前JTBC改編BBC劇集拍成《夫妻的世界》，掀起全城熱話，今次食過翻尋味再翻拍BBC劇集，估計將會再次掀起煲劇熱。劇集講述池珍熙飾演國家安全企劃部的特務，27年來一直向律師妻子金賢珠隱瞞自己特務的身份，而此時金賢珠亦開始懷疑丈夫的身份。而今次更是池珍熙和金賢珠繼《百萬新娘》和《我有愛人了》之後第三度合作，相信二人默契十足，能為劇集帶來火花。

（五）OCN《黑洞》（首播日期：4月24日）

由韓片《惡女》金玉彬孖《與神同行》系列男星李浚赫主演的懸疑科幻劇《黑洞》，以變種人類為題材，在韓劇題材來說非常新穎。故事講述在音樂廳吸入黑煙的變種人，以及在這期間生存下來的人之間，為了生存下來的故事。金玉彬飾演的重案組刑警因為自己的關係而失去丈夫，一直過着痛苦的生活，甚至曾企圖自殺，但她仍決心追尋殺夫的兇手。而李浚赫在劇中飾演前特種部隊中士，看似喜歡開玩笑的性格，但實際上卻比任何人都具有強烈的正義感。當李浚赫看到因變種人而陷入慘不忍睹的城市，他偶然遇見了金玉彬，更加積極地為了救人而努力。

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