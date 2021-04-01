台灣樂團「謎路人」主音小賀昨被發現半裸陳屍愛河，終年28歲，令人震驚。小賀有「台南王陽明」之稱，上周末謎路人參與在高雄舉行的音樂盛事「大港開唱」，據知，團員在演出後2天未能聯絡上小賀，因為擔心決定報警，其後警方在愛河發現一具半裸男屍，家屬確認死者是小賀。

謎路人透過經理人表示，小賀遺體已移至殯儀館，由家屬處理後事，現正討論要否解剖。聲明中並提到，過去小賀有一段「令人無法放心的日子」，但在團員與公司支持下，音樂上跟生活狀態都漸趨穩定，並非外傳的精神問題，目前警方正在調查死因，聲明表示「因為該處本來就是比較開放的空間，而且小賀最近狀況真的很好，也有可能是意外，請不要隨意揣測，任何網路上的流言蜚語，對小賀的家人與朋友都是二度傷害。」

昨日有市民報警，指有男子陳屍在高雄地方法院前的愛河水域，消防局派員將浮屍撈起，警方在案發地點旁的椅子上，發現有摺叠整齊的衣服、帽子及鞋子，不排除是死者所有。其後警方初步判定是輕生，家屬認屍後沒有異見。據了解，小賀與女友同居，除了擔任樂團主音，亦有在超商打工。

2017年小賀曾在高雄酒駕撞車，座駕倒插半天吊在愛河邊，嚇壞樂迷；不料事隔3年半，小賀竟魂斷愛河。樂團謎路人成軍7年，由小賀、小麥、秉志、大美四人組成，曲風多變，曾受邀到日本演出，歌曲《只記得你曾經存在》在YouTube有超過百萬點擊。

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