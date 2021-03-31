黃金配角吳孟達上個月因肝癌病逝，一個月後香港又損失另一位本土出色演員廖啟智（智叔），周日晚因胃癌離世。其實智叔去年聖誕前因不舒服去做檢查才發現患胃癌末期，作為虔誠基督徒的智叔，面對這個不幸消息，還是很平靜。接受治療的時間，他就沒再跟周潤發等好友去行山，不過他有將患病事告訴一班行山之友，所以如發哥、方中信和鮑起靜等，也想介紹醫生給他。但一切來得太快，智叔家人和朋友均未能接受其離開。

1992年我去《籠民》現場探班，開始認識智叔，印象中他說話不多，但待人友善有禮貌，每次在拍攝現場見到他，都主動跟傳媒打招呼，但打完招呼很快會閃開，感覺上他很怕被誤會自己想博宣傳，是位自尊心強的人。記得當年他與喬宏、黃家駒一起演出《籠民》時，他獲提名最佳男配角獎，憑這部片獲男配角獎，但當時我所知，智叔其實對提名男配角有些不開心，首先因片長關係，導演基於商業考慮，不想刪家駒戲份，只好把智叔部份戲份刪除。而論他的戲份也足以提名男主角獎，但電影公司覺得那年有周星馳《審死官》和梁家輝《92黑玫瑰對黑玫瑰》兩大勁敵爭影帝，贏面不大，反而提名男配角勝算較高，所以就放棄提名男主角獎，最後真的為他贏得首個金像獎男配角獎。

記得有年我去北京採訪一個電影宣傳活動，智叔有份出席，由於活動提前結束，演員及宣傳團隊都改航班提前回港，最後僅留下智叔及他的女助理還在等候，後來助理告訴智叔：「你坐商務，有位可以上機啦！我經濟冇位，要等下班，你自己先走！」智叔不想留下女助理一人在機場苦等幾小時，他說：「唔使啦！得我一個走到，夜麻麻留低你一個人，咪一齊搭下一班機囉！」

失眠不藥而癒

智叔一向很照顧身邊人，婚後陳敏兒為智叔誕下三個兒子，一家五口樂也融融，直至2003年智叔細仔患上血癌，他要邊搏命拍戲賺錢邊要陪伴細仔，太太更患上抑鬱，為了家庭他決定推掉所有工作，至2006年細仔不敵病魔離世，對智叔和太太來說是一生無法抹去的傷痛。記得敏兒曾講過，智叔面對喪子之痛一蹶不振，而她當時受不了老公的軟弱，甚至看不起他。面對家庭如此多問題，其實智叔壓力很大，直至2018年演出莊文強的《無雙》再遇周潤發，這時候發哥最熱愛行山，當他發現智叔長期失眠，悶悶不樂，他們去加拿大拍外景時，就鼓勵智叔行山，結果智叔就跟隨發哥清早6時去跑山。

初期智叔是「包尾大王」，但經過幾個月努力，到2019年兩人再合作電影《驕陽歲月》時繼續行山，智叔竟然由包尾變超前，總是第一個完成路程，連發哥也跑輸給他，失眠不藥而癒，性格變得開朗。試過有次在《驕陽歲月》拍攝現場，他見白只在現場睡覺，他會戲弄白只，以智叔以前性格，肯定不會如此調皮，令現場充滿歡樂。當智叔走出陰霾，人生一切向美好方面前進，去年底卻突然胃癌末期，天意弄人，不是每個人都能牢牢抓緊幸福。

撰文：白露眉

本欄逢周一、四刊出