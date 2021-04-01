電影《七人樂隊》的導演及演員，包括許鞍華、洪金寶、袁和平、杜琪峯、譚家明、龔慈恩、林愷鈴、元華、張達明及余香凝等，今日在尖沙嘴文化中心出席「第45屆香港國際電影節開幕禮」 。

龔慈恩及女兒林愷鈴分別為《七人樂隊》演出不同單元，龔慈恩拍攝林嶺東的單元《迷路》，故事講三代關係，鍾景輝飾演其老爺，任達華演她老公，龔慈恩說：「應該係林導演最後一部作品，我之前未拍過佢，今次跟佢拍攝學到好多嘢。一直以為林導拍好多男士嘅作品，以為佢好惡，其實佢個人好好，教導我哋好多嘢，拍嘅時候有同導演傾劇本，導演講得好細緻，故事非常濃厚香港情懷。」

林愷鈴為《七人樂隊》袁和平導演執導的單元《回歸》拍攝，林愷鈴說：「故事係講香港回歸，元華老師做我爺爺，故事講當時大家移民，描寫香港人善變、聰明、堅強，雖然我未出世，但係感受好深，拍攝時大家好關照我。」而林愷鈴表示好榮幸第一次主唱主題曲，龔慈恩踢爆女兒林愷鈴被劇組取笑將道具魚吃掉，林愷鈴解釋：「自己當時仲細，同埋覺得唔好嘥所以食晒。」

許鞍華所拍攝的單元《校長》，由吳鎮宇及馬賽主演，許鞍華表示電影在2014年拍攝，她說：「當時杜琪峯叫我拍戲，我又未有第齣戲，所以就接咗。我哋由50年代開始拍，抽籤每人負責一個年代，因為我細個係60年代，所以比較熟悉，拍攝內容冇限制，我畀劇本杜琪峯睇，佢話得啦！都唔知佢有冇睇！」杜琪峯指好友林嶺東拍出的作品跟過往很不一樣，像另一個林嶺東。

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