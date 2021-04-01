「第45屆香港國際電影節開幕禮」 今晚在尖沙嘴文化中心舉行，出席者包括連續3年擔任電影節大使的郭富城（Aaron）、電影《七人樂隊》的導演及演員。

郭富城與梁朝偉主演的電影《風再起時》原定在電影節放映，有指該片因題材敏感而取消，郭富城否認說：「唔係，完全唔關事，呢套係商業類型電影，只係臨時因技術問題取消，因技術問題要再作調整，希望電影正式上映時，觀眾入場欣賞，部戲拍咗3年，應該差唔多上映，我都好期待。」

Aaron日前一家人到沙灘親子樂，他大方分享說：「喺疫情下唔少工作都要延後，故有更多時間陪伴小朋友成長，陪伴小朋友係做家長嘅責任。」對於有否教小朋友做功課，城城說：「而家功課唔太複雜，可能要到一年級後先會感到壓力。」

資深演員廖啟智日前因胃癌病逝，城城表示難過說：「同智叔合作過《C+偵探》、《B+偵探》、《無雙》，智叔喺《無雙》做我阿叔，有日開工佢畀一幅佢畫嘅素描我睇，問我靚唔靚，我好欣賞佢對角色嘅揣摩投入同專業，我好欣賞同尊敬智叔，佢嘅離開好可惜，會永遠懷念佢。」

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