韓國兩大男神孔劉及朴寶劍主演的新片《複製人徐福》，已確定於本月15日港韓兩地同步上映，令fans都大呼期待。香港方面更將於本月13日起設優先場，門票即日起預售，fans更有機會獲得限量版角色明信片，估計會吸引更多人購票入場。

港版海報曝光

由於現時朴寶劍正服兵役，所以宣傳的任務就落在孔劉身上，但他亦不遺餘力，片商近日就公開了由他親自搞鬼解說的「複製人徐福使用說明書」影片及港版海報，引起熱議。影片中提到徐福（朴寶劍飾）非常怕生，就算奇憲（孔劉飾）想握手拉近關係，但徐福仍然一臉疑惑，見證了一個前所未見、新鮮感十足的角色登場。

好奇心爆棚

而徐福試食杯麵後就深深着迷，用叉一樣吃得很滋味，而他吃完三個還用水汪汪的眼神表示想吃多一個，令奇憲大感驚奇，場面爆笑。徐福一直只在實驗室生活，因而對外界十分好奇，更事無大小都向奇憲發問，又坦白地道出事實，讓奇憲十分頭痛，過程中二人爭吵不斷。離開實驗室後，是徐福第一次接觸真正的大海，似乎有所轉變的他，更嘗試安慰落淚的奇憲，兩人漸漸走近並展開的兄弟情，令觀眾都大呼期待。

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