被爆「代孕棄養」的大陸女星鄭爽與前男友張恒，正為一對兒女Lucas及Luna打官司爭撫養權，但另一邊廂，鄭爽與張恒「借貸糾紛」案二審昨日宣判，上海第二中院判張恒敗訴，須歸還2,000萬人民幣（約2,293萬港元）以及利息。不過事後張恒就表示會繼續上訴，更指上海市二中院在當時人和律師未收到判決書，法院已對外公佈判決。繼續堅稱自己沒有向鄭爽借錢的張恒，揚言正收集證據準備爆大鑊。

微博貼合同爆大鑊

張恒與他的代表今日先後在微博出post，兩人除了同樣對二審法院公佈尚未生效的判決書，更指對法院無視司法程序感到震驚外，而張恒亦指會「繼續維權！哪怕最後是輸！」除此之外，二審再被判敗訴的張恒，再一次在文中堅稱自己沒有向鄭爽借錢：「當然我承認自己當時的疏忽，沒有和前任簽相關的合同，但我依然會繼續維護自己合法權益，向上級人民法院申訴。」張恒在文中又謂在「借貸糾紛」一審結束時已賣樓，指若輸官司就會當是買教訓的向女方歸還2,000萬，但一直沒有還錢之餘更打算要求上海市高院再審的他亦揚言會繼續爆大鑊：「從2018年4月18日開始發生的所有事情，帶上證據，一一整理出來，帶上你們想聽的完整錄音，放出來。讓所有人了解這一切的真相！」

另外，對於有關張恒教唆鄭爽使用「陰陽合同」逃稅的指控，張恒就表示是扭曲事實：「畢竟最簡單的事實是，你接下來這些片子的時候，我還不是你的經紀人，而事實卻是，鄭爽通過幾個公司和家裏人通過陰陽合同，代持公司進行了逃稅漏稅。」而且他更附上鄭爽電影劇《倩女幽魂》的合同以及鄭爽媽媽劉艷作為上海晶焰沙科技有限公司「隱名股東」的合同，表示為了要證明自己清白，會重新將自己知道的相關合同跟聊天紀錄拿出來，然後請相關部門嚴查。而他在最後更表示在此案中，自己已被各種手段逼到埋牆角，所以已經沒有甚麼好害怕，自己亦只能公佈真相來還自己清白。

張恒爆大鑊post一出，一眾大陸網民就似乎唔太接受，留言嘲他是否已當微博是法庭，又反問張恒為何打了兩次官司，到現在才拿出證據？更指他一直的目的都是為了錢，而且更鬧爆他做鄭爽男友時要偷錄女友音是缺德的事情。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！